Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области

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Бойцы ВСУ при отступлении планировали взорвать дамбу в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штурмовика с позывным «Вин».
Он отметил, что дамба заранее была заминирована. Солдаты ВСУ планировали взорвать ее и затопить окрестности, затруднив тем самым продвижение российских военных. Саперы группировки войск «Север» заметили заряды и обезвредили их.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что следующие недели станут для Украины решающими. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что следующие недели станут для Украины решающими. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова