На Украине оценили возможность Трампа остановить конфликт

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп не остановит украинский конфликт, уверен отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом Politeka.
«Если кто-то думает, что (конфликт. — Прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — прокомментировал собеседник.Эксперт сомневается, что в данной ситуации возможно привлечь миротворческие войска. По его мнению, сейчас идет высокоинтенсивная стадия конфликта, затем будут средняя и низкая, где может произойти все, что угодно, считает Стариков.
Дональд Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Политик обещал перед выборами завершить украинский конфликт «за сутки».
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Никита Кротов