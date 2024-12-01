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Войска Евросоюза (ЕС) являются в первую очередь войсками альянса НАТО, и это нужно понимать, заявила «Ленте.ру» зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. Таким образом собеседница отреагировала на заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас о возможной отправке европейских войск в зону украинского конфликта.
«Если это миротворческая акция, чтобы следить за двумя сторонами, не только за нашей, а не подготовка к какому-то новому удару по нам, то надо железобетонно прописать, чтобы никаких потом не было прыжков в сторону. А то они могут бдительность усыпить и готовиться к нападению. Но надо понимать, что это в первую очередь войска НАТО», — пояснила парламентарий.На фоне спецоперации на Украине страны коллективного Запада стали помогать киевским неонацистам всеми доступными средствами, включая финансовую и военную поддержку.
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Никита Кротов