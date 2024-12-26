Российский военный на себе вынес с поля боя двух раненых бойцов под минометным обстрелом

На фронтах специальной военной операции продолжаются активные боевые действия, особенно в Херсонском, Запорожском и Угледарском районах, где российские войска ведут атаки на украинские позиции и сохраняют контроль над стратегически важными территориями. О последних событиях на других направлениях расскажет «Радио 1».