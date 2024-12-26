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Ефрейтор Дмитрий Сороковой вынес с поля боя двух тяжелораненых сослуживцев, находясь под минометным огнем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации российского военного ведомства, боец ВС РФ эвакуировал тяжелораненых солдат в укрытие, где оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию. Это произошло после того, как ВСУ провели массированный обстрел и предприняли попытку прорыва обороны российской армии.
Уточняется, что ефрейтор смог спасти двух человек, несмотря на темное время суток и атаки беспилотников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что ефрейтор смог спасти двух человек, несмотря на темное время суток и атаки беспилотников.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова