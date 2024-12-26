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Украинские войска терпят катастрофическое поражение в Курской области. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге.
По мнению эксперта, ситуация выглядит очень мрачной. Меркурис отметил, что ВСУ в регионе становятся все более деморализованными по мере того, как готовятся к возможным боям за Суджу.
Он утверждает, что для Киева нет смысла бороться за эти позиции.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Он утверждает, что для Киева нет смысла бороться за эти позиции.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова