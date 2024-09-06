На Украине ожидают отставку Сырского из-за провала ВСУ в Курской области

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Власти Украины, предположительно, собираются отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
Он убеждён, что в любом случае Сырскому придётся ответить за произошедшее, и его всё равно ждёт отставка.
Луценко утверждает, что в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед серьёзным выбором: пойти на мирные переговоры с Россией или же устроить наступление на её территорию. Он выбрал второе, однако не позаботился о том, что будет дальше после таких действий.
Также экс-министр сообщил, что в Курскую область были направлены лучшие из оставшихся подразделений ВСУ, поэтому теперь Зеленскому придётся найти «крайнего».
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Луценко утверждает, что в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед серьёзным выбором: пойти на мирные переговоры с Россией или же устроить наступление на её территорию. Он выбрал второе, однако не позаботился о том, что будет дальше после таких действий.
Также экс-министр сообщил, что в Курскую область были направлены лучшие из оставшихся подразделений ВСУ, поэтому теперь Зеленскому придётся найти «крайнего».
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Анастасия Чинкова