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На Украине ожидают отставку Сырского из-за провала ВСУ в Курской области

Луцекно: Сырского отправят в отставку из-за провала ВСУ под Курском
06 сентября 2024, 19:24
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Власти Украины, предположительно, собираются отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области. Об этом заявил экс-глава МВД Украины Юрий Луценко.
Он убеждён, что в любом случае Сырскому придётся ответить за произошедшее, и его всё равно ждёт отставка.

Луценко утверждает, что в августе президент Украины Владимир Зеленский стоял перед серьёзным выбором: пойти на мирные переговоры с Россией или же устроить наступление на её территорию. Он выбрал второе, однако не позаботился о том, что будет дальше после таких действий.



Также экс-министр сообщил, что в Курскую область были направлены лучшие из оставшихся подразделений ВСУ, поэтому теперь Зеленскому придётся найти «крайнего».

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#владимир зеленский
#курская область
ВС РФ ликвидировали более 250 боевиков ВСУ ударом по Кривому Рогу
06 сентября 2024, 20:26

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ударом по Кривому Рогу ликвидировали более 250 украинских боевиков, в числе которых 70 иностранных наёмников. Об этом высокопоставленный военный источник сообщил в беседе с ТАСС.
Отмечается, что при ударе по Кривому Рогу 4 сентября ВСУ потеряли свыше 250 солдат, из которых 70 человек – французские и румынские специалисты по системам противовоздушной обороны (ПВО) и по производству беспилотников.

Ранее подполье сообщало о больших потерях среди украинских наёмников на Харьковском направлении фронта после удара российских войск.

Также читайте последние новости о ситуации в зоне СВО в материале «Радио 1».

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Французский историк Тодд: Украина находится на грани полного военного краха
06 сентября 2024, 20:13

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинские войска неуклонно приближаются к окончательному военному краху. Об этом свидетельствует хотя бы атака ВСУ на Курскую область.
Такую мысль в интервью газете Le Figaro высказал французский историк Эммануэль Тодд. По его словам, такая, казалось бы, парадоксальная ситуация является достаточно обычным делом. Учёный назвал украинское контрнаступление в форме вторжения на территорию России неким видом отчаянных действий, которые обычно сопровождают полный военный крах.

Он привёл в пример гитлеровскую Германию, которая ближе к окончанию Второй мировой войны вынуждена была предпринимать попытки таких самоубийственных наступлений, которые были обречены на провал.

По мнению историка, в эконмическом противостоянии между коллективным Западом и Россией преимущество также находится на стороне Москвы. То, что происходит сейчас в мире, и прежде всего украинский конфликт, только ослабляет Евросоюз и США, считает Тодд.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг, многие из которых стали базовыми при изучении социальных наук. Известен тем, что ещё в 1976 году предсказал распад Советского Союза.

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#россия
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Беспилотник и две бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области
06 сентября 2024, 20:05

Система противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ сбила украинский беспилотник и две управляемые бомбы над Курской области. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в приграничном районе на Курском направлении были сбиты украинский беспилотник самолётного типа и две управляемые авиационные бомбы.

Смирнов выразил благодарность российским военным, ликвидировавшим украинские цели.

Ранее сообщалось, что российские войска ударом «Ланцета» уничтожили гаубицу ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сальдо: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС превратилось в болото
06 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Каховское водохранилище после того, как плотина гидроэлектростанции была разрушена украинскими войсками, превратилось в унылую болотистую местность. Налицо настоящая экологическая катастрофа.
Об этом сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, вся та часть, где располагалось водохранилище, сейчас представляет собой илистую, заболоченную территорию.

Через неё части ВСУ иногда предпринимают попытки перебраться на левый берег Днепра, но терпят неудачу. Глава региона добавил, что чем быстрее будет освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее начнёт функционировать мелиоративная система.

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#всу
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ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ ударом «Ланцета» в Курской области
06 сентября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Российские войска уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую гаубицу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что солдаты группировки войск «Север» производили разведывательные мероприятия в приграничном районе Курской области. В ночное время они выявили движение грузовика с буксируемой гаубицей ВСУ. Проанализировав данные, военные приняли решение ударить по этой установке.

Прямым ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» они уничтожили гаубицу. На опубликованных кадрах видно, после удара произошёл взрыв и вспыхнул пожар.

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#вс рф
#всу
#ракетный удар
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Вой сирен и взрывы: опубликованы кадры выживания белгородцев под обстрелами ВСУ
Гладков опубликовал кадры, как белгородцы летом спасались от обстрелов ВСУ
06 сентября 2024, 18:45

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, продемонстрировав, как жители региона летом выживали под регулярными украинскими обстрелами.
По словам Гладкова, защитные сооружения установлены возле остановок, детских садов и школ, у больниц и в других местах большого скопления людей. Эти укрытия позволяют спасти жизни.

На сегодняшний день в Белгородской области установлено 1765 защитных сооружений и конструкций. Еще 570 укрытий предоставили коммерческие предприятия. В Белгороде существует 504 бетонных модуля. Работа по их установке продолжается, подчеркнул Гладков. Укрытиями будет оснащен Ивнянский район, Ракитное и другие муниципалитеты.

«Очень хочется, чтобы мы быстрее вернулись к жизни без этих защитных конструкций на наших улицах. Но пока ситуация остаётся сложной, не игнорируйте сигнал ракетной опасности! И как только начинается сирена, пройдите в укрытие», — написал Гладков.

Он также призвал местных жителей беречь себя и своих близких.

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В Британии раскрыли страшную правду о том, что ждет ВСУ в Угледаре
Меркурис: Руководство ВСУ приговорило своих солдат в Угледаре к смерти
06 сентября 2024, 18:06

Фото: iStock/YakubovAlim

Украинские власти приговорили солдат ВСУ к смерти в Угледаре, не желая их эвакуировать. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Не похоже, что на данный момент у украинцев есть какой-либо план попытаться вывести своих солдат из Угледара, чем, на мой взгляд, их приговорили к смерти при таком развитии событий», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он пояснил, что бойцы российской армии занимают все населенные пункты вблизи Угледара, что скоро приведет к полному окружению города, а ВСУ окажутся в ловушке и будут полностью отрезаны от снабжения.

Таким образом, Меркурис считает, что украинское руководство поступит так, как поступало уже не раз и пожертвует солдатами ВСУ в Угледаре, что по мнению эксперта безжалостно и не имеет объяснений.

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ВС РФ нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в Сумской области
06 сентября 2024, 17:47

Фото: iStock/MikeMareen

Армия России нанесла удары по местам скопления живой силы ВСУ и боевой технике в Сумской области. Об этом информирует Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что под российский удар боевики ВСУ попали в районах Белополья, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Сух, Хотени и других.

В ведомстве также уточнили, что за минувшие сутки противник потерял около 300 человек личного состава, а также 12 единиц техники, в том числе иностранного производства.

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Во Франции предсказали скорый военный крах Украины
Французский историк Тодд: Киев находится на грани полного военного краха
06 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина приближается к полному военному краху, на это указывает отчаянная попытка ВСУ вторгнуться в курское приграничье. Так считает французский историк Эммануэль Тодд.
«Это обычное дело. Украинское контрнаступление в России, то есть вторжение Украины в Россию – это тот вид отчаянных действий, который обычно сопровождают полный военный крах», — сказал Тодд в интервью Figaro.

Он напомнил, что Германия в конце второй мировой войны совершала подобные наступательные операции.

Историк также отметил, что превосходство Москвы очевидно в экономическом противостоянии между коллективным Западом и Россией. Таким образом, Тодд считает, что в настоящее время наблюдается обрушение ЕС и США, и ситуация продолжает ухудшаться.

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