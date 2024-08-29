Фото: Минобороны РФ
Заместитель директора ЦРУ США Дэвид Коэн признал успехи российских сил на красноармейском направлении. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе конференции по безопасности в штате Мэриленд Коэн отметил, что российские войска продвигаются в направлении Покровска, находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» около одиннадцати часов вели героический бой с ВСУ на двух участках в приграничной зоне Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов отметил, что день был крайне тяжелым для российских военных.
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«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — заявил Коэн, подтверждая успехи России в этом регионе.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» около одиннадцати часов вели героический бой с ВСУ на двух участках в приграничной зоне Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов отметил, что день был крайне тяжелым для российских военных.
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Елена Перлова