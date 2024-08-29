В США признали, что Россия успешно наступает на красноармейском направлении

Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» около одиннадцати часов вели героический бой с ВСУ на двух участках в приграничной зоне Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.