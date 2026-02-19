Политолог Самонкин: смерть Зеленского вызовет серьезный резонанс на Украине
Гипотетическая гибель Владимира Зеленского может вызвать серьёзный общественный резонанс на Украине. Такое мнение высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.
По словам эксперта, заявления Зеленского о возможной ликвидации связаны с опасениями по поводу объединения различных политических групп вокруг него. Самонкин считает, что украинская делегация якобы разделена на лагеря, ориентированные на США и Великобританию, и их возможная консолидация может представлять угрозу для главы киевского режима.
Политолог в беседе с NEWS.ru отметил, что в украинском обществе накопилась усталость от нынешней власти и необходим поиск фигуры, готовой к мирным переговорам. При этом он выразил мнение, что возможное назначение на ключевые посты других представителей украинского руководства не приведёт к существенным изменениям курса.
