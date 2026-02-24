Зеленский показал свой бункер на Банковой
В Сети появились кадры из бункера Владимира Зеленского, расположенного на Банковой улице в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.
Журналисты напомнили, что глава киевского режима ранее рассказывал в интервью, что провел в этом убежище первые два года спецоперации. Уточняется, что под Киевом еще с советских времен существует разветвленная сеть подземных укрытий. Их строили для партийно-советского руководства на случай ядерной войны с США.
До этого издание aif.ru. писало, что у Зеленского есть несколько бункеров, в которых он может скрываться, опасаясь за свою жизнь. Сегодня известно как минимум о шести таких укрытиях.
Читайте также: