На Украине назвали «рецепт остановки» конфликта

Конфликт на Украине завершится за сутки, если новоизбранный американский президент Дональд Трамп запретит Киеву пользоваться западным оружием, остановит финансовую помощь и введет ограничения против украинского руководства. Об этом в Telegram-канале написал нардеп Верховной рады Александр Дубинский.