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Конфликт на Украине завершится за сутки, если новоизбранный американский президент Дональд Трамп запретит Киеву пользоваться западным оружием, остановит финансовую помощь и введет ограничения против украинского руководства. Об этом в Telegram-канале написал нардеп Верховной рады Александр Дубинский.
«Вы хотели рецепт остановки войны за 24 часа? Вот он. Достаточно отозвать решение на использование дальнобойного оружия (руками Франции и ВБ (Великобритании. — прим. ред.), ограничить работу Starlink, и увязать финпомощь и поставку вооружений с прекращением огня. Плюс, как я уже говорил, санкции против «решал» и «кошельков», — сказано в публикации.Дубинский резюмировал, что Трампу предстоит принять сложные решения против главы киевского режима Владимира Зеленского, однако все проще, нежели может показаться.
Дональд Трамп вступит в должность в январе грядущего года. Эксперты предполагают, что с его приходом начнутся российско-украинские переговоры.
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Никита Кротов