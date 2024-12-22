Стало известно о планах НАТО против России

Фото: istockphoto/Perytskyy
Проект Rail Baltica по строительству высокоскоростной железной дороги протяженностью 805 километров планирует использовать альянс НАТО против России. Как пишут обозреватели Telegraph, дорога будет связывать балтийские страны и центральную часть Европы.
«Rail Baltica, проект стоимостью в несколько миллиардов евро, изначально планировался как символ проевропейской ориентации Эстонии после распада Советского Союза и ее последующего вступления в ЕС и НАТО <...> Однако железная дорога приобрела новое и важное назначение: если между Москвой и НАТО начнется война, ее можно будет использовать для быстрой переброски войск и техники из центра Европы к границе с Россией», — сказано в материале.
По словам главы отдела коммуникаций проекта Прийта Пруула, Rail Baltica сократила бы до одних суток доставку оборудования и военной техники. Он резюмировал, что проект является стратегически важным.
Читайте также:
На Украине назвали число пересекших границу людей за сутки
Стало известно, какое послание отправил Трамп Зеленскому
В Италии назвали необратимым распад Украины
Никита Кротов