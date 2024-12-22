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Встреча Владимира Зеленского с директором ЦРУ США Биллом Бернсом — нехороший знак, уверен глава французских «Патриотов» Флориан Филиппо. Политик высказался об этом в соцсетях. Он уточнил, что американского силовика скоро сменит кандидат новоизбранного хозяина Белого дома Дональда Трампа.
«Зеленский встретился с боссом ЦРУ Биллом Бернсом, которого через несколько недель сменит кандидат Трампа. Что они задумали? Мы знаем, что с момента избрания Трампа в начале ноября «ястребы» пытаются продолжить и обострить конфликт. ЦРУ, которое уже создало 11 баз на Украине у границы с Россией, не собирается сдаваться. Поэтому Трампу предстоит огромная работа по наведению порядка, и он явно намерен ее выполнить!» — резюмировал Филиппо.Республиканцы во главе с Дональдом Трампом начнут свою работу с 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация будущего американского лидера. По его словам, он сможет прекратить украинский кризис «за сутки».
Перед этим стало известно, что могут сделать США после прихода Трампа.
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