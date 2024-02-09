На Украине перевели военкоматы на круглосуточную работу

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Правительство Украины разрешило военкоматам работать круглосуточно во время мобилизации и военного положения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.
«Предусмотрено… предоставление права территориальным центрам комплектования и социальной поддержки круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания», — написал политик.Помимо этого, военные комиссариаты могут круглосуточно организовывать медосмотров и обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов.
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