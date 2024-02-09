Тяжелораненый боец ВСУ записал прощальное видео на русском языке

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Тяжелораненый солдат штурмовой бригады ВСУ с позывным «Гиря» записал прощальное видео для родных на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Телевизионная служба новостей».
Согласно сообщению, украинский боец получил тяжелое ранение под Авдеевкой в ДНР. Он готовился умереть и записал обращение к своей семье на русском языке.
Он также призвал всех близких не расстраиваться и жить дальше. По данным СМИ, украинского военного все-таки успели эвакуировать и сейчас он находится под присмотром врачей. Подробностей о его состоянии не приводится.
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«Так получилось, я очень сильно теку. Хочу попрощаться с мамой, братом, своей любимой девушкой, сказать, что я вас всех любил», — говорит боец ВСУ на прощальном видео.
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Элина Позднякова