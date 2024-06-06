На Украине планируют мобилизовать более 100 тысяч человек

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Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в текущем году. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в беседе с агентством «Укринформ».
Командование и военные на фронте заявляют о необходимости мобилизации 100-110 тысяч украинцев. Однако сам Горбенко убеждён, что в этом году удастся призвать порядка 120 тысяч военнообязанных.
Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что целью мобилизации на Украине является призыв наибольшего числа жителей Харьковской области. Вся мобилизация, по его словам, сейчас нацелена именно на этот регион.
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Анастасия Чинкова