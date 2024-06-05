Названо условие, при котором многодетные украинцы получат отсрочку от мобилизации

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Многодетным украинцам могут не дать отсрочку от мобилизации при отсутствии нотариального подтверждения, что они содержат своих детей. Об этом сообщают украинские издания, ссылаясь на нардепа Игоря Фриса.
Мобилизацию на Украине постоянно ужесточают. Так, разрешено мобилизовать многодетных отцов за неуплату алиментов. Кроме того, теперь украинским военкомам необязательно вручать повестку лично в руки.
Также киевский режим хочет ввести некую систему доносов на уклонистов за деньги. Мобилизацию в стране объявили в конце февраля 2022 года. Украинцам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу.
Мужчины, дабы не быть призванными на фронт, прибегают к различным методам обмана. Переодеваются в женщин, приобретают специальные маски, чтобы выглядеть старше своих лет.
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Также киевский режим хочет ввести некую систему доносов на уклонистов за деньги. Мобилизацию в стране объявили в конце февраля 2022 года. Украинцам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу.
Мужчины, дабы не быть призванными на фронт, прибегают к различным методам обмана. Переодеваются в женщин, приобретают специальные маски, чтобы выглядеть старше своих лет.
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Никита Кротов