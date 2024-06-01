«Нужна массовка»: политолог Дудчак раскрыл истинную цель мобилизации на Украине

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Мобилизационный процесс на Украине сталкивается с большими трудностями, несмотря на поддержку со стороны Запада. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, одной из проблем мобилизации является сокращение сроков подготовки военных, вследствие чего на поле боя выходят совершенно неподготовленные солдаты.
Также он подчеркнул, что хоть в настоящее время в армии и хватает людей, которых мобилизовали, но они всё же быстро заканчиваются из-за больших потерь ВСУ. Политолог убеждён, что серьёзные проблемы с численностью армии возникнут у Киева осенью.
Однако главной проблемой украинской мобилизации Дудчак назвал её истинную цель, которая заключается в отчёте перед Западом. Украине «нужна массовка». Чем больше будет численность ВСУ, тем больше вооружения поставит Запад.
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Также он подчеркнул, что хоть в настоящее время в армии и хватает людей, которых мобилизовали, но они всё же быстро заканчиваются из-за больших потерь ВСУ. Политолог убеждён, что серьёзные проблемы с численностью армии возникнут у Киева осенью.
Однако главной проблемой украинской мобилизации Дудчак назвал её истинную цель, которая заключается в отчёте перед Западом. Украине «нужна массовка». Чем больше будет численность ВСУ, тем больше вооружения поставит Запад.
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Анастасия Чинкова