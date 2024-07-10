В Великобритании рассказали о бегстве элитной бригады ВСУ

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Британский аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что элитная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Магура» замечена в несанкционированном отступлении с позиций из-за натиска российской армии.
Меркурис отметил, что украинские боевики отступают с точек, защиту которых требует верховное командование. По мнению эксперта, ВСУ вынуждены идти на подобные шаги из-за масштаба потерь среди личного состава и отсутствия мотивации у новых военнослужащих.
Меркурис заключил, что большинство бойцов бригады измотаны и деморализованы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Меркурис заключил, что большинство бойцов бригады измотаны и деморализованы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова