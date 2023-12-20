На Украине рассказали о новом способе выезда мужчин призывного возраста из страны

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Мужчины призывного возраста уезжают с Украины как лица, который сопровождают инвалидов. Об этом рассказал начальник отдела организации погранконтроля западного регионального управления Госпогранслужбы республики (ГПСУ) Игорь Матвейчук.
Он рассказал, что сейчас на Украине мужчинам выдается около 6 тысяч разрешений на выезд.
«Среди них около 15 процентов — инвалиды и сопровождающие их лица», — отметил глава пограничной службы.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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