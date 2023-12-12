Авиаперевозчик SAS поддержал Украину и убрал из меню напиток Nesquik

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Авиаперевозчик «Скандинавские авиалинии» (SAS) убрал из бортового меню шоколадный напиток Nesquik.
Таким образом он продемонстрировал солидарность с Украиной, информирует норвежский телеканал TV2.
По словам авиаперевозчика, это было сделано после того, как компания Nestlé оказалась в украинский список.
Ранее сообщалось, что Украина внесла в список «международных спонсоров войны» производителей PepsiCo и Mars. Причиной стало партнёрство с российской стороной.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.
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«Мы можем подтвердить, что мы убрали шоколадный напиток Nesquik из ассортимента бортового питания», –передают в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украина внесла в список «международных спонсоров войны» производителей PepsiCo и Mars. Причиной стало партнёрство с российской стороной.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские спецслужбы в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ закупили в Германии партию химикатов. Об этом пишет РИА Новости.
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Мария Фирсова