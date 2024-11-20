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У боевиков ВСУ острая нехватка боевых пехотинцев и опытного командования, чтобы вести в бой новобранцев, пишет The New York Times (NYT), ссылаясь на украинских военнослужащих.
Отмечено, что дефицит истощил оборону Украины, а это в свою очередь привело к «самым большим успехам» бойцов ВС РФ с начала спецоперации. Капитан ВСУ Вячеслав подчеркнул измотанность украинских бригад, которые уже долго воюют.
Также сказано, что у ВСУ имеется нехватка оружия большой и средней дальности. К примеру, боевики отмечают, что интенсивность артиллерии со стороны Украины снижена.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по исторической усадьбе под Курском.
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Также сказано, что у ВСУ имеется нехватка оружия большой и средней дальности. К примеру, боевики отмечают, что интенсивность артиллерии со стороны Украины снижена.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по исторической усадьбе под Курском.
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Никита Кротов