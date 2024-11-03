На Украине подтвердили перевод специалистов ПВО в пехоту

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Украинских специалистов противовоздушной обороны (ПВО) отправляют в пехоту, подтвердил экс-начальник управления коммуникаций командования воздушных сил армии Украины Юрий Игнат. Его слова приводит издание «Страна.ua».
Он заявил, что военных действительно направляют в пехоту «не от хороших времён и много».
По словам Игната, перевод специалистов ПВО в пехоту является очень болезненным для украинских воздушных сил. Вместе с тем он добавил, что отправка осуществляется в рамках ранее принятых решений, которые требуют понимания и выполнения.
Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая указала на снижение эффективности украинских систем ПВО. Она связала это именно с сокращением числа специалистов, которые активно переводятся в пехоту.
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По словам Игната, перевод специалистов ПВО в пехоту является очень болезненным для украинских воздушных сил. Вместе с тем он добавил, что отправка осуществляется в рамках ранее принятых решений, которые требуют понимания и выполнения.
Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая указала на снижение эффективности украинских систем ПВО. Она связала это именно с сокращением числа специалистов, которые активно переводятся в пехоту.
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Анастасия Чинкова