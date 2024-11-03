Владимир Зеленский
Владимир Зеленский определил в штурмовики зенитчиков ПВО Patriot, а это означает, что республика останется без противовоздушной обороны, считает журналистка с Украины Диана Панченко. Свое мнение она изложила в сети.
«Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм... Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны», — сказано в публикации.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две основные цели Владимира Зеленского. Также российский политик высказал свое мнение, сможет ли кандидат в президенты США Дональд Трамп остановить конфликт на Украине.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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