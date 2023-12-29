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Сбитая в Киеве ракета попала в многоэтажный дом

Военкоры Русской Весны: сбитая в Киеве ракета угодила в многоэтажный дом
29 декабря 2023, 11:11
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сбитая украинским ПВО в Киеве ракета попала в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинское ПВО вновь отличилось: сбитая в Киеве ракета угодила в многоэтажный дом», - пишут военкоры.

Исходя из кадров прилета, военкоры делают вывод, что ракета зацепила строительный кран, после чего врезалась в крышу многоэтажного жилого дома. Произошел сильнейший взрыв.


Ранее ТАСС сообщал, что в Киеве в районе «Артем» прогремели взрывы. По словам очевидцев, очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе. Завод «Артем» производит изделия авиационной техники.

Минувшей ночью ВС РФ совершили массированную атаку по территории Украины. Взрывы были слышны во Львовской, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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На Украине сомневаются в эффективности нового пакета помощи от США
Депутат Рады Чернев: Новый пакет помощи от США не улучшит ситуацию на поле боя
29 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/JARAMA

Новый пакет американской помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов не способен внести изменения в неблагоприятную ситуацию на поле боя. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
В интервью для издания The Washington Post украинский парламентарий отметил «скромный размер» поддержки от главного союзника Киева и сделал вывод о наличии серьёзных проблем на Западе по вопросу помощи Украине. По его словам, новый пакет помощи поможет ВСУ продержаться какое-то время, но не внесет никакого перелома в ситуацию на поле боя и не предоставит украинским войскам возможности для эффективного сопротивления. Н о каком наступлении речи, разумеется, уже не идёт.

Чернев также указал на полную неопределённость в вопросе дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона. По словам депутата, нет никакой ясности, будет ли продолжать оказывать помощь Украине её «главный спонсор», а если будет, то когда это произойдёт.

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Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре городов Украины
29 декабря 2023, 11:05

Фото: istockphoto/JARAMA

Утром 29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду крупных городов Украины. Воздушная тревога звучала на всей территории страны на протяжении более трёх часов.
Украинские СМИ и паблики сообщают об ударах по Харькову, Львову и Киеву. Повреждения также получили объекты инфраструктуры в Днепре, Одессе и Конотопе, передаёт «Ридус». Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что повреждения получила станция метро «Лукьяновская» в центре города. Сейчас она работает только в качестве подземного укрытия, а поезда проезжают её без остановки. Кроме того, взрывы звучали ​в районе военного завода «Артём».

Глава Львова Андрей Садовой ранее сообщал, что в результате серии взрывов возник пожар в здании одного из объектов критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе наблюдалось три волны мощных взрывов. О воздушных атаках также сообщали представители администраций Винницы, городов и населённых пунктов в Запорожской, Тернопольской, Сумской и Ровенской областях.

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В Киеве прогремели взрывы в районе военного завода «Артем»
29 декабря 2023, 10:54

Фото: iStock/sandsun

В Киеве в районе «Артем» прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе», - рассказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы также сообщали о серии взрывов в украинской столице и столбах черного дыма.

Завод «Артем» производит изделия авиационной техники.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров». А именно - «Кинжалы», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

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Кличко: Одна из центральных станций киевского метро прекратила работу
Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская»
29 декабря 2023, 10:47

Фото: istockphoto/grebeshkovmaxim

Одна из центральных станций киевского метрополитена временно прекратила работу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В своём телеграм-канале глава городской администрации написал, что станция получила повреждения в результате серии взрывов. В настоящее время она используется только в качестве подземного укрытия. Электропоезда проезжают «Лукьяновскую» без остановки. Характер и степень серьёзности повреждений повреждений киевский градоначальник не уточнил. Станция находится в Шевченковском районе, в самом центре Киева.

Воздушная тревога, более трёх часов звучавшая на всей территории Украины, только что была отменена. Кроме Киева, взрывы звучали в Одесской области, Харькове и Николаеве. Мэр Львова на западе Украины сообщил, что после серии взрывов в здании одного из объектов критической инфраструктуры возник пожар.

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СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО
AT: ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне СВО
29 декабря 2023, 10:33

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска терпят поражения по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет Asia Times.
В материале издания говорится, что ВС РФ зачищают украинскую армию на многочисленных участках в зоне специальной операции. Сообщается, что украинских солдат оттесняют на западное направление и в скором времени может наступить полный разгром ВСУ.

Автор материала отмечает, что Вашингтон внимательно следит за происходящим на фронте, и если произойдет неприятный для Америки исход, в таком случае США заставят киевские власти пойти на переговоры с РФ, а если они не захотят этого делать, то Вашингтон организует в Киеве военный переворот.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В ВС Украины ужаснулись от числа ракет, выпущенных РФ по Украине, минувшей ночью
Игнат: Сегодня по Украине было выпущено все, кроме «Калибров»
29 декабря 2023, 10:33

Фото: iStock/bpawesome

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров».
«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели. Россия сегодня запускала все ракеты, кроме "Калибров". А именно - "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32», - заявил Игнат.

Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

По информации харьковской ОВА Только по Харькову было нанесено 20 ударов. Предварительно, ВС РФ использовали для этого ракеты С-300.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что армия России нанесла массированный удар по территории Украины с помощью крылатых ракет различных типов и дронов «Герань-2». Издание предполагает, что плотность ударов указывает на то, что по объектам Украины бьют не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101. Также в атаке принимает участие военно-морской флот с ракетами «Калибр».

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#вс рф
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Россия ночью выпустила по Украине около 60 крылатых ракет и не менее 100 дронов
«Военная хроника»: ВС РФ нанесла смешанные удары дронами и ракетами по Украине
29 декабря 2023, 10:19

Фото: iStock/Dragon Claws

Армия России нанесла массированный удар по территории Украины с помощью крылатых ракет различных типов и дронов «Герань-2» . Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Удары наносятся по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям», - говорится в материале.

Издание предполагает, что плотность ударов указывает на то, что по объектам Украины бьют не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101. Также в атаке приняли участие военно-морской флот с ракетами «Калибр».

Военкоры считает, что Россия выпустила не менее 50-60 крылатых ракет и не меньше ста дронов различного типа. Также предполагается, что удары, нанесенные минувшей ночью и утром, – это только начало.

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#россия
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#авиация
#мэр
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#украина
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Последние новости СВО: где продвинулись ВС РФ, куда ВСУ стягивают подкрепление
29 декабря 2023, 10:13

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Несмотря на непогодицу, на линии фронта продолжаются позиционные бои. Российским бойцам удается закрепить позиции и не допустить прорыва противника за линию обороны. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где продвинулись российские военные, расскажет редакция «Радио 1».

После взрывов во Львове загорелся объект критической инфраструктуры


После серии взрывов во Львове разгорелся пожар на одном из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем телеграм-канале. По его словам, на место происшествия прибыли специальные службы и возгорание вскоре было локализовано.

Украинское издание «Общественное» сообщает об объявлении воздушной тревоги в Харькове и Черкассах. После срабатывания систем оповещения, прозвучали взрывы. Через некоторое время воздушная тревога была объявлена практически на всей территории Украины.


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Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в черте города
29 декабря 2023, 09:29

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Глава администрации украинской столицы также написал в своём телеграм-канале о том, что работают системы противовоздушной обороны. Он попросил киевлян пока оставаться в укрытиях. Депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что насчитал не менее восьми взрывов, однако добавил, что уверен в надёжности средств ПВО, защищающих город.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучали не только в Киевской области, но и на всей территории Украины, а также на временно подконтрольной ей частей Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Мэр Львова Садовой сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры, возникшем после взрыва.

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