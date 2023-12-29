Сбитая в Киеве ракета попала в многоэтажный дом

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Сбитая украинским ПВО в Киеве ракета попала в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинское ПВО вновь отличилось: сбитая в Киеве ракета угодила в многоэтажный дом», - пишут военкоры.
Исходя из кадров прилета, военкоры делают вывод, что ракета зацепила строительный кран, после чего врезалась в крышу многоэтажного жилого дома. Произошел сильнейший взрыв.
Минувшей ночью ВС РФ совершили массированную атаку по территории Украины. Взрывы были слышны во Львовской, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.
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Элина Позднякова