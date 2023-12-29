Стало известно, какие объекты поражены в результате массированной атаки ВС РФ по Украине

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Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей во время ночной массированной атаки России по территории Украины.
«Яворовский полигон, объект критической инфраструктуры во Львове, морской порт в Одессе, военный склад в Киеве, склады в Харькове, корпус ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве», - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что киевский завод «Артем» занимается производством ракет и беспилотных летательных аппаратов. По информации ТАСС, сегодня в районе предприятия прогремел мощный взрыв.
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