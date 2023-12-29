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Стало известно, какие объекты поражены в результате массированной атаки ВС РФ по Украине

Военкор Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей на Украине
29 декабря 2023, 11:37
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал предварительный список пораженных целей во время ночной массированной атаки России по территории Украины.
«Яворовский полигон, объект критической инфраструктуры во Львове, морской порт в Одессе, военный склад в Киеве, склады в Харькове, корпус ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что киевский завод «Артем» занимается производством ракет и беспилотных летательных аппаратов. По информации ТАСС, сегодня в районе предприятия прогремел мощный взрыв.


Также, по мнению военкора, российскими ударами минувшей ночью были поражены район базирования ПВО в Киевской области и академия сухопутных войск во Львове.

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«Самый мощный огонь»: В Китае предупредили ВСУ о новом мощном российском оружии
Sohu: ВС РФ будут наносить удары гаубицей «Коалиция-СВ» по технике ВСУ
29 декабря 2023, 12:12

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В зоне спецоперации скоро появится новая российская гаубица 2С35 «Коалиция-СВ», которая даст качественный отпор западному вооружению ВСУ китайское издание Sohu.
«Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь», — говорится в статье.

Уточняется, что данное оружие может сделать 16 выстрелов в минуту, а также имеет лучшие оборонительные возможности по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые используются украинскими военными.

Таким образом, автор статьи считает, САУ «Коалиция-СВ» существенно усилит боевые возможности артиллерии российской армии.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщал, что новая российская гаубица «Коалиция» в скором времени должна появиться в зоне специальной военной операции с целью обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.

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На Украине сомневаются в эффективности нового пакета помощи от США
Депутат Рады Чернев: Новый пакет помощи от США не улучшит ситуацию на поле боя
29 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/JARAMA

Новый пакет американской помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов не способен внести изменения в неблагоприятную ситуацию на поле боя. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
В интервью для издания The Washington Post украинский парламентарий отметил «скромный размер» поддержки от главного союзника Киева и сделал вывод о наличии серьёзных проблем на Западе по вопросу помощи Украине. По его словам, новый пакет помощи поможет ВСУ продержаться какое-то время, но не внесет никакого перелома в ситуацию на поле боя и не предоставит украинским войскам возможности для эффективного сопротивления. Н о каком наступлении речи, разумеется, уже не идёт.

Чернев также указал на полную неопределённость в вопросе дальнейшей поддержки со стороны Вашингтона. По словам депутата, нет никакой ясности, будет ли продолжать оказывать помощь Украине её «главный спонсор», а если будет, то когда это произойдёт.

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Сбитая в Киеве ракета попала в многоэтажный дом
Военкоры Русской Весны: сбитая в Киеве ракета угодила в многоэтажный дом
29 декабря 2023, 11:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

Сбитая украинским ПВО в Киеве ракета попала в многоэтажный жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинское ПВО вновь отличилось: сбитая в Киеве ракета угодила в многоэтажный дом», - пишут военкоры.

Исходя из кадров прилета, военкоры делают вывод, что ракета зацепила строительный кран, после чего врезалась в крышу многоэтажного жилого дома. Произошел сильнейший взрыв.

Ранее ТАСС сообщал, что в Киеве в районе «Артем» прогремели взрывы. По словам очевидцев, очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе. Завод «Артем» производит изделия авиационной техники.

Минувшей ночью ВС РФ совершили массированную атаку по территории Украины. Взрывы были слышны во Львовской, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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Российские войска нанесли массированный удар по инфраструктуре городов Украины
29 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

Утром 29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли удар по ряду крупных городов Украины. Воздушная тревога звучала на всей территории страны на протяжении более трёх часов.
Украинские СМИ и паблики сообщают об ударах по Харькову, Львову и Киеву. Повреждения также получили объекты инфраструктуры в Днепре, Одессе и Конотопе, передаёт «Ридус». Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что повреждения получила станция метро «Лукьяновская» в центре города. Сейчас она работает только в качестве подземного укрытия, а поезда проезжают её без остановки. Кроме того, взрывы звучали ​в районе военного завода «Артём».

Глава Львова Андрей Садовой ранее сообщал, что в результате серии взрывов возник пожар в здании одного из объектов критической инфраструктуры. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе наблюдалось три волны мощных взрывов. О воздушных атаках также сообщали представители администраций Винницы, городов и населённых пунктов в Запорожской, Тернопольской, Сумской и Ровенской областях.

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В Киеве прогремели взрывы в районе военного завода «Артем»
29 декабря 2023, 10:54

Фото: iStock/sandsun

В Киеве в районе «Артем» прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе», - рассказал собеседник агентства.

Ранее очевидцы также сообщали о серии взрывов в украинской столице и столбах черного дыма.

Завод «Артем» производит изделия авиационной техники.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров». А именно - «Кинжалы», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

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Кличко: Одна из центральных станций киевского метро прекратила работу
Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская»
29 декабря 2023, 10:47

Фото: istockphoto/grebeshkovmaxim

Одна из центральных станций киевского метрополитена временно прекратила работу. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В своём телеграм-канале глава городской администрации написал, что станция получила повреждения в результате серии взрывов. В настоящее время она используется только в качестве подземного укрытия. Электропоезда проезжают «Лукьяновскую» без остановки. Характер и степень серьёзности повреждений повреждений киевский градоначальник не уточнил. Станция находится в Шевченковском районе, в самом центре Киева.

Воздушная тревога, более трёх часов звучавшая на всей территории Украины, только что была отменена. Кроме Киева, взрывы звучали в Одесской области, Харькове и Николаеве. Мэр Львова на западе Украины сообщил, что после серии взрывов в здании одного из объектов критической инфраструктуры возник пожар.

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СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО
AT: ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне СВО
29 декабря 2023, 10:33

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска терпят поражения по всей линии боевого соприкосновения. Об этом пишет Asia Times.
В материале издания говорится, что ВС РФ зачищают украинскую армию на многочисленных участках в зоне специальной операции. Сообщается, что украинских солдат оттесняют на западное направление и в скором времени может наступить полный разгром ВСУ.

Автор материала отмечает, что Вашингтон внимательно следит за происходящим на фронте, и если произойдет неприятный для Америки исход, в таком случае США заставят киевские власти пойти на переговоры с РФ, а если они не захотят этого делать, то Вашингтон организует в Киеве военный переворот.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В ВС Украины ужаснулись от числа ракет, выпущенных РФ по Украине, минувшей ночью
Игнат: Сегодня по Украине было выпущено все, кроме «Калибров»
29 декабря 2023, 10:33

Фото: iStock/bpawesome

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров».
«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели. Россия сегодня запускала все ракеты, кроме "Калибров". А именно - "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32», - заявил Игнат.

Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.

По информации харьковской ОВА Только по Харькову было нанесено 20 ударов. Предварительно, ВС РФ использовали для этого ракеты С-300.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что армия России нанесла массированный удар по территории Украины с помощью крылатых ракет различных типов и дронов «Герань-2». Издание предполагает, что плотность ударов указывает на то, что по объектам Украины бьют не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101. Также в атаке принимает участие военно-морской флот с ракетами «Калибр».

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Россия ночью выпустила по Украине около 60 крылатых ракет и не менее 100 дронов
«Военная хроника»: ВС РФ нанесла смешанные удары дронами и ракетами по Украине
29 декабря 2023, 10:19

Фото: iStock/Dragon Claws

Армия России нанесла массированный удар по территории Украины с помощью крылатых ракет различных типов и дронов «Герань-2» . Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«Удары наносятся по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям», - говорится в материале.

Издание предполагает, что плотность ударов указывает на то, что по объектам Украины бьют не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101. Также в атаке приняли участие военно-морской флот с ракетами «Калибр».

Военкоры считает, что Россия выпустила не менее 50-60 крылатых ракет и не меньше ста дронов различного типа. Также предполагается, что удары, нанесенные минувшей ночью и утром, – это только начало.

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#россия
#флот
#авиация
#мэр
#сво
#украина
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