Украинский БПЛА обезвредили в Орловской области

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Губернатор региона Андрей Клычков написал в своем Telegram-канале, что украинский дрон был обезврежен российскими средствами радиоэлектронной борьбы в Орловской области.
Отмечается, что в результате попытки вражеской атаки никто не пострадал. По словам Клычкова, серьезных разрушений на земле удалось избежать.
На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова