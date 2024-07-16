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На Украине пограничники задержали пытавшихся незаконно пересечь границу

16 июля 2024, 12:27
Фото: istockphoto / xbrchx

Фото: istockphoto / xbrchx

В Закарпатской области украинские пограничники со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались сбежать в Венгрию от мобилизации. Эту информацию сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Как сообщается в публикации ведомства в соцсетях, мужчин задержали в 100 метрах от границы.

«В ходе оперативных мероприятий наряд заметил группу лиц, двигавшихся в сторону пограничной реки Тисы. Осознав, что их заметили, неизвестные попытались скрыться. Военнослужащие произвели предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей остановиться. Во время дальнейших поисков были обнаружены двое несовершеннолетних, которые сопровождали нарушителей», — проинформировали в управлении.



За своё опасное путешествие каждый из них заплатил проводникам по восемь тысяч долларов.

С февраля 2022 года в Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

Молодые люди призывного возраста стремятся покинуть страну, даже если это связано с риском для жизни. Они пытаются пересечь границу вплавь, через горы, прячутся под шкурами животных или надевают маскировочные халаты.

18 мая в Украине был введён в действие закон об ужесточении правил мобилизации, который позволяет призвать в армию ещё сотни тысяч граждан.

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#сво
NYT: Украина намерена завершить военный конфликт с Россией переговорами
16 июля 2024, 12:38

Фото: istockphoto/Diy13

Украина собирается завершить военный конфликт с Россией за столом переговоров. Подобные планы уже разрабатываются киевским руководством, пока продолжается вооружённое противостояние.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Times. Авторы публикации считают, что о таком развитии событий говорят слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о необходимости присутствия представителей России на следующем саммите, посвящённом мирному урегулированию на Украине.

Во вторник, 16 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что саммит по Украине, прошедший в Швейцарии, нельзя считать мирным. Комментируя слова Зеленского об участии России в следующей мирной конференции, представитель Кремля отметил, что нужно понять, что именно тот имел в виду.

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#дмитрий песков
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#украина
#конфликт
#переговоры
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Арестович*: Украину ждет вынужденное перемирие с РФ после горячей осени
16 июля 2024, 12:28

Бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович* описал эпохальные события, которые произойдут осенью, а затем зимой. Об этом пишет «МК».
«Я думаю, что мы получим горячую осень для обеих сторон, войдем в тяжеленную зиму», — сказал Арестович* в эфире Youtube-канала «Альфа и Омега».

По его словам Вооруженные силы Украины предпримут новое контрнаступление. Он добавил, что это политическое решение, которое при любом исходе приведет к перемирию. Арестович* пояснил, что сначала выборы президента пройдут в США, а после на Украине. Новый украинский лидер «подпишет соглашение с Россией либо останется в серой зоне перемирия».

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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«Нас пустили под снаряды»: солдат ВСУ рассказал, как их бросило командование
Пленный ВСУ заявил, что украинские командиры бросают военных под огонь
16 июля 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Пленный ВСУ Роман Бессонов рассказал, как командование пустило его подразделение под пули перед приходом иностранного легиона. Видео опубликовало Минобороны России.
По его словам, он вместе с сослуживцами должен был несколько дней удерживать позиции в подвале.

«Потом вас заберут, поменяют. Пройдет как будто иностранный легион, а вас отвезут назад. Нас пустили под пули, под снаряды, чтобы мы на себя приняли огонь, снаряды — а потом пошел иностранный легион», — вспомнил он.

Пленный рассказал, что сдался он добровольно после непродолжительного боя.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#киев
#всу
#солдат
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СК России расследует обстоятельства расстрела военного боевиками «Азова»*
16 июля 2024, 12:01

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следственный комитет России проводит расследование обстоятельств расстрела российского военного боевиками полка «Азов»*.
Согласно информации, речь идёт о видео, на котором зафиксирован расстрел российского военнослужащего представителями «Азова» и ранение мирного жителя при взрыве взрывоопасного предмета в Шахтёрском районе Донецкой Народной Республики.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в материале RT.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о Каспаре Гроссе, иностранном медике, работавшем на Украине. По словам Гроссе, однажды украинские военные застрелили раненого российского военнопленного, который просил у них медицинской помощи.

Иностранец рассказывает, что был свидетелем и других подобных убийств, совершённых украинскими военными. Например, он упомянул случай, когда один из членов подразделения «Избранные» бросил гранату в российского солдата, который сдался и поднял руки.

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«Азов»* — организация признана террористической на территории РФ
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#убийство
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Песков о расстреле ВСУ российского пленного: Фашистов следует уничтожать
16 июля 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фашистами «азовцев»*, учинивших расправу над российским военнослужащим. Он также добавил, что их следует уничтожать.
Ранее боевики украинского националистического батальона «Азов»* выложили в сеть кадры расстрела российского военного. В Следственном комитете РФ уже заявили, что будут расследовать все обстоятельства этого преступления.

«Фашисты есть фашисты. Их следует уничтожать», — высказался об инциденте Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее призвал к тотальному террору и уничтожению «азовцев»* после казни российского военнослужащего, в очередной раз сославшись на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его» («Если дорог тебе твой дом...»). По словам политика, украинские нацисты сами себя лишили права на милосердие и жизнь.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#права
#дом
#политика
#жизнь
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#дмитрий песков
#рф
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ВСУ не хватит сил для начала наступления из-за продвижения российских войск
16 июля 2024, 10:49

Фото: istockphoto / Michele Ursi

ВСУ сообщили о неблагоприятном развитии ситуации в зоне СВО из-за нехватки сил.
Украинская армия не сможет начать контрнаступление, поскольку Вооружённые силы России уверенно продвигаются вперёд, заявила корреспондент Кавита Шарма в своём репортаже для немецкого телеканала N-TV.

«Эксперты считают, что военная стратегия российских войск основана на медленном, но устойчивом наступлении. Из-за этого у Украины не будет достаточно сил для контрнаступления в ближайшем будущем. Обещанные западными странами истребители F-16 не помогут изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Кроме того, она добавила, что Украина получит старые модели самолётов», — подчеркнула Шарма.

В воскресенье Министерство обороны сообщило, что военные группировки «Восток» освободили населённый пункт Урожайное. Сейчас на этой территории идёт зачистка и разминирование.

Бойцы «Востока» также нанесли удары по живой силе и технике четырёх украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, они отразили две контратаки украинских штурмовиков.

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#военные
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#сво
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#контрнаступление
#всу
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Медведев призвал к тотальной казни после расстрела русского пленного «азовцами»*
16 июля 2024, 09:56

Фото: сайт Кремля

Украинские боевики не заслуживают милосердия и пощады после казни русского военнопленного. С очередным жёстким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своём телеграм-канале политик в очередной раз сослался на стихотворение Константина Симонова 1942 года «Убей его!» («Если дорог тебе твой дом…»), приведя следующее четверостишие:

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Никаких слов о пощаде, никакой гуманности, никакого помилования по отношению к боевикам-националистам, призывает Медведев. По его мнению, в ответ на очередную зверскую расправу над российским военнослужащим «азовцы» заслуживают только тотального террора и уничтожения. Они сами себя лишили права на жизнь, заключил политик.

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#права
#дом
#жизнь
#медведев
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«Люди прячут детей»: Киев готовит власти двух районов Запорожской области к эвакуации
Подполье: киевские чиновники в Гуляйпольском и Ореховском районах ждут эвакуации
16 июля 2024, 09:07

Фото: iStock/reflection_art

Украинским чиновникам в Ореховском и Гуляйпольском районах Запорожской области приказали готовиться к эвакуации. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, им дали приказ собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах. Он добавил, что по населенным пунктам районов «катаются похитители детей». Они пытаются заставить родителей отдать несовершеннолетних «на эвакуацию».

«Люди сопротивляются, прячут детей», — рассказал подпольщик.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#сво
#всу
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Боевики ВСУ расстреливают тех, кто хочет сдаться в плен, сообщило подполье
Подполье: боевики ВСУ расстреливают тех, кто пытается сдаться в плен в Работино
16 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Боевики Вооруженных сил Украины расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работино. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи. Ровно тоже самое было в Крынках: ни эвакуации, ни снабжения, но сидят, пока не похороним всех. Кто пытается сдаться – расстреливают «свои», — рассказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинское партизанское движение, не поддерживающее связь с ВС РФ, начало травить солдат ВСУ. Случаи отравления украинских военнослужащих водой и едой, полученной от волонтеров, выявлены на донецком и харьковском направлениях.

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#всу
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