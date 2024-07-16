На Украине пограничники задержали пытавшихся незаконно пересечь границу

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В Закарпатской области украинские пограничники со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались сбежать в Венгрию от мобилизации. Эту информацию сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Как сообщается в публикации ведомства в соцсетях, мужчин задержали в 100 метрах от границы.
За своё опасное путешествие каждый из них заплатил проводникам по восемь тысяч долларов.
С февраля 2022 года в Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.
Молодые люди призывного возраста стремятся покинуть страну, даже если это связано с риском для жизни. Они пытаются пересечь границу вплавь, через горы, прячутся под шкурами животных или надевают маскировочные халаты.
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«В ходе оперативных мероприятий наряд заметил группу лиц, двигавшихся в сторону пограничной реки Тисы. Осознав, что их заметили, неизвестные попытались скрыться. Военнослужащие произвели предупредительный выстрел, что заставило правонарушителей остановиться. Во время дальнейших поисков были обнаружены двое несовершеннолетних, которые сопровождали нарушителей», — проинформировали в управлении.
За своё опасное путешествие каждый из них заплатил проводникам по восемь тысяч долларов.
С февраля 2022 года в Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают всё возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.
Молодые люди призывного возраста стремятся покинуть страну, даже если это связано с риском для жизни. Они пытаются пересечь границу вплавь, через горы, прячутся под шкурами животных или надевают маскировочные халаты.
18 мая в Украине был введён в действие закон об ужесточении правил мобилизации, который позволяет призвать в армию ещё сотни тысяч граждан.
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Мира Полтева