На Украине полицейские мобилизовали мужчину на глазах у его жены и пятилетнего сына

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Полицейские вместе с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) задержали на улице мужчину на глазах у его жены и ребёнка. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что это очередной случай «жёсткой мобилизации». Сотрудники полиции вместе с военкомами на улице в городе Хмельницкий остановили мужчину, который шёл с семьей. Ему сразу же заломили руки и повалили его на землю. При этом мужчина жаловался на боль в ранее сломанной руке, а также уточнял, что не находится в розыске.
Эту информацию подтвердила его супруга, которая пыталась отбить мужа, но ей не удалось этого сделать. Всё происходило на глазах у пятилетнего мальчика, который в слезах умолял маму спасти отца.
В итоге мужчину увезли в неизвестном направлении. Вероятнее всего, его сразу же отправят в зону боевых действий.
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Эту информацию подтвердила его супруга, которая пыталась отбить мужа, но ей не удалось этого сделать. Всё происходило на глазах у пятилетнего мальчика, который в слезах умолял маму спасти отца.
В итоге мужчину увезли в неизвестном направлении. Вероятнее всего, его сразу же отправят в зону боевых действий.
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Анастасия Чинкова