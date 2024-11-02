На Украине полицейские, вероятно, убили призывника во время мобилизации

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Полицейские, по предварительным данным, убили призывника в Ровенской области. Об очередном акте жёсткой силовой мобилизации на Украине сообщает местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что это произошло в городе Сарны Ровенской области. В ходе задержания местному жителю стало плохо. Полицейские силой повалили его на землю. Один из силовиков наступил ему на шею коленом, после чего мужчина перестал двигаться и не вставал. На асфальте появилась его кровь.
Увидевшие происходящее прохожие поспешили отогнать правоохранителей, кто-то попытался вызвать скорую помощь.
После произошедшего в местной полиции заявили, что задержанный якобы просто потерял сознание, но после пришёл в себя в машине скорой помощи и отказался от госпитализации. В такую версию поверили не все очевидцы тех событий.
В сети постоянно появляются кадры мобилизации на Украине, на которых сотрудники военкоматов с применением физической силы заталкивают людей в свои микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.
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Увидевшие происходящее прохожие поспешили отогнать правоохранителей, кто-то попытался вызвать скорую помощь.
После произошедшего в местной полиции заявили, что задержанный якобы просто потерял сознание, но после пришёл в себя в машине скорой помощи и отказался от госпитализации. В такую версию поверили не все очевидцы тех событий.
В сети постоянно появляются кадры мобилизации на Украине, на которых сотрудники военкоматов с применением физической силы заталкивают людей в свои микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.
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Анастасия Чинкова