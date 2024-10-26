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Одесситы устроили бунт из-за насильственной мобилизации

«Страна»: одесситы устроили бунт из-за насильственной мобилизации
26 октября 2024, 14:19
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Одесситы подняли бунт против украинских военкомов на фоне насильственной мобилизации, пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что те устроили облаву на рынке.
«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке «7-й километр», — сказано в сообщении издания в Telegram-канале.

Журналисты уточнили, что мужчины были буквально захвачены военкомами, однако местным удалось их отбить, вытеснив военных с рыночной территории. На опубликованных записях слышны удары по металлу, горожане перекрыли рыночные железные ворота.



В конце февраля 2022 года на Украине началась мобилизация, которая периодически ужесточается. Призывников в буквальном смысле ищут с собаками.

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#конфликт
В Курской области настал момент истины
Дандыкин: для ВСУ в Курской области настал момент истины — плен или уничтожение
26 октября 2024, 13:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

Для боевиков ВСУ, находящихся в Курской области, настал момент истины — либо сдаваться в плен, либо быть уничтоженными, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, снабжение и ротация у украинских военных на этом направлении сведена к нулю, а захваченная в августе территория уменьшилась вдвое.
«Сейчас в два раза сократилась территория, которую ВСУ захватили на Курской земле. Это гарнизон, который находится на севере. Пополнение боеприпасами, ротация людей сейчас сведены к нулю у ВСУ», — пояснил он.
Дандыкин отметил, что в Курской области на данный момент расположены около 2000 украинских солдат и все они — в окружении, прячутся в лесах, но пытаются бороться.
«Они находятся в окружении, прячутся по лесополосам, но оказывают сопротивление. Наши ребята наносят удары. Но противник пытается вводом новых формирований со стороны границы с Курской областью деблокировать и вывести их оттуда», — добавил капитан.
По словам эксперта, надвигающиеся погодные условия играют на руку российской армии, так как противнику будет сложнее отступать.
«Противнику будет сложнее уходить по дорогам, техники становится все меньше, топлива для нее, в общем-то, нет. То есть наступает момент истины: либо сдаваться, либо быть уничтоженными», — резюмировал Дандыкин.
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Глава РБ Лукашенко оценил «план победы» Зеленского
Лукашенко: «план победы» Зеленского не коррелируется с происходящим в зоне СВО
26 октября 2024, 13:07

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

«План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского не коррелируется с происходящим в зоне спецоперации на Украине, заявил НТВ белорусский лидер Александр Лукашенко.
«И вот мирный план Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются. «План победы» его называют. Странное название: тут уже не до победы, дай бог остановиться», — сказал политик.
Зеленский все время говорит о некоем «плане победы», однако детали им не раскрываются. По мнению экспертов, на самом же деле речь идет об очередных требованиях Киева к западным союзникам. Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая этого года.

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Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Александрополь в ДНР
26 октября 2024, 12:36

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР) освободили бойцы ВС РФ от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в освобожденном в сентябре Украинске побывал глава ДНР Денис Пушилин. Чиновник записал видеообращение в военной форме в Telegram-канале. Он отметил, что российские силы уже ушли вперед и пожелал им успехов.

О продвижении российских сил в Донбассе также заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Им упоминался населенный пункт Шахтерское в регионе.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда цели СВО будут достигнуты.

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Глава ДНР Пушилин посетил освобожденный от ВСУ в сентябре Украинск — видео
26 октября 2024, 12:24

Денис Пушилин (Фото: сайт Кремля)

Освобожденный от боевиков ВСУ в сентябре Украинск Донецкой народной республики посетил глава региона Денис Пушилин.
Чиновник опубликовал видеообращение в Telegram.

«Уважаемые друзья, снова в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, бывший первый армейский корпус. Уважаемые друзья, действительно, город Украинск. Ребята уже, конечно же, продвинулись и дальше», — сказал Пушилин.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Донецкой и Луганской народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны киевского режима.

Как отметили в Кремле, спецоперации завершится, когда Россия достигнет всех поставленных целей.

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#россия
#украина
#днр
#война
#сво
#конфликт
#денис пушилин
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Российские морпехи разгромили штурмовую группу ВСУ под Курском
Морпехи Черноморского флота уничтожили штурмовую группу ВСУ в Курской области
26 октября 2024, 12:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Курской области уничтожили штурмовую группу ВСУ, врага разгромили морпехи из 810-й бригады Черноморского флота России. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Отмечается, что штурмовики противника были ликвидированы в районе села Плехово.
«Морпехи 810-й бригады ЧФ уничтожили подразделение штурмовиков-разведчиков ВСУ в районе Плехово в Курской области», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что ВС РФ создали надежное кольцо окружения ВСУ в Курской области. Глава государства отметил, что российские военные общими усилиями создали достаточно надежное кольцо окружение, которое сейчас постепенно сжимают. В настоящее время бойцы уже приступили к ликвидацию группировки ВСУ, вторгшейся на территорию России.

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#военные
#всу
#вс рф
#курская область
#сво
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Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Минобороны сообщило об эвакуации мирных жителей из освобожденного Украинска
26 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие группировки войск «Центр», взявшие под контроль населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике, эвакуировали мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны России.
Согласно информации российского оборонного ведомства, жителей эвакуируют в пункты временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым.

О взятии населенного пункта под контроль ВС РФ стало известно 26 сентября текущего года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#минобороны рф
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Электроника американского дрона попала в распоряжение российских специалистов
БПЛА RQ-20 Puma производства США попал в распоряжение российских специалистов
26 октября 2024, 10:18

Фото: iStock/rancho_runner

Электроника беспилотника RQ-20 Puma американского производства попала в распоряжение российских специалистов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на инженера по противодействию БПЛА.
Утверждается, что российским специалистам группы противодействия БПЛА удалось посадить RQ-20 Puma, не повредив его аппаратуру и электронику. Согласно информации агентства, в одном квадрате с американским дроном в воздухе также находился беспилотный летательный аппарат «Баба Яга», который был сбит из стрелкового оружия.

После осмотра беспилотника было установлено, что он снабжен ретранслятором Starlink и системой сброса с несколькими боеприпасами.

Ранее сообщалось, что специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений сконструировали FPV-дрон «Судного дня». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Рогов: бойцы ВС РФ продвинулись вперед у Шахтерского в ДНР
26 октября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/fortton

Российские силы продвинулись вперед у Шахтерского в Донецкой народной республике, рассказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Чиновник пояснил, что в прошлом году боевики ВСУ пользовались Шахтерским «для так называемого контрнаступления, и это серьезный успех на данном направлении».

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, СВО будет завершена, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

Ранее в Минобороны РФ назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов над российскими регионами. Речь шла о приграничных территориях.

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#мир
#россия
#украина
#днр
#война
#сво
#конфликт
#вс рф
#новости
#владимир рогов
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Над регионами РФ за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
ПВО сбила 17 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями
26 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что восемь вражеских беспилотников были ликвидированы или перехвачены над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три —над территорией Курской и два — над территорией Орловской области. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#дрон
#беспилотник
#всу
#спецоперация
#минобороны рф
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