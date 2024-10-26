Одесситы устроили бунт из-за насильственной мобилизации

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Одесситы подняли бунт против украинских военкомов на фоне насильственной мобилизации, пишет издание «Страна.ua». Уточняется, что те устроили облаву на рынке.
«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке «7-й километр», — сказано в сообщении издания в Telegram-канале.
Журналисты уточнили, что мужчины были буквально захвачены военкомами, однако местным удалось их отбить, вытеснив военных с рыночной территории. На опубликованных записях слышны удары по металлу, горожане перекрыли рыночные железные ворота.
В конце февраля 2022 года на Украине началась мобилизация, которая периодически ужесточается. Призывников в буквальном смысле ищут с собаками.
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