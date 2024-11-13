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Полицейские на Украине «зарабатывают», привозя граждан в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует ТАСС.
Военнослужащий ВСУ Алексей Покотилов, взятый в плен в Курской области, рассказал о практике задержаний граждан полицией на Украине. Он отметил, что в Одессе его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он вышел из дома без паспорта.
Покотилов заявил, что некоторые полицейские зарабатывают деньги, привозя граждан в территориальные центры комплектования (ТЦК), аналогичные военкоматам. Он отметил, что слышал разговор между полицейским и сотрудником ТЦК, в котором последний выразил недовольство тем, что тот привозит «бомжей», намекнув на то, что за таких задержанных полицейский не получит вознаграждение.
После доставки в ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии, Покотилов был направлен в учебный центр, где обучение проходило на низком уровне. Он отметил, что большинство военнослужащих там были старше 50 лет и имели серьезные проблемы со здоровьем. Военный также сообщил, что после того, как украинское командование узнало о его пленении, начался обстрел позиций по своим же бойцам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Покотилов заявил, что некоторые полицейские зарабатывают деньги, привозя граждан в территориальные центры комплектования (ТЦК), аналогичные военкоматам. Он отметил, что слышал разговор между полицейским и сотрудником ТЦК, в котором последний выразил недовольство тем, что тот привозит «бомжей», намекнув на то, что за таких задержанных полицейский не получит вознаграждение.
После доставки в ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии, Покотилов был направлен в учебный центр, где обучение проходило на низком уровне. Он отметил, что большинство военнослужащих там были старше 50 лет и имели серьезные проблемы со здоровьем. Военный также сообщил, что после того, как украинское командование узнало о его пленении, начался обстрел позиций по своим же бойцам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова