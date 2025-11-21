На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

21 ноября 2025, 18:37

Минэнерго Украины: все крупные ТЭС и ГЭС в стране получили повреждения

Фото: istockphoto/Yelantsevv

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении всех крупных тепловых и гидроэлектростанций, что значительно снизило их возможности по производству электричества.





Как пишет РИА Новости, потребности населения остались при этом на прежнем уровне.





«Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления», — говорится в материале.