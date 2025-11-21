На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС
Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении всех крупных тепловых и гидроэлектростанций, что значительно снизило их возможности по производству электричества.
Как пишет РИА Новости, потребности населения остались при этом на прежнем уровне.
«Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления», — говорится в материале.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались по всей стране 10 октября. Власти сообщили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию стабилизировали, однако с 13 числа вновь ввели аварийные графики отключений.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко ранее указывал, что предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за нехватки запасов, и температура в квартирах может достигать 12-14 градусов тепла.