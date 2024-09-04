На Украине посчитали, что Россия нанесла катастрофический удар по ВСУ

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Россия ударила по узким специалистам ВСУ по радиоэлектронной борьбе в Полтаве, заявил в беседе с украинским журналистом Василием Головановым военный аналитик из Киева Дмитрий Снегирев.
«Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ. Это весьма узкие специалисты — они на вес золота в силах обороны Украины», — посетовал собеседник.ВС РФ ударили по бывшему военному училищу в Полтаве во время построения боевиков ВСУ в минувший вторник, 3 сентября. Информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По разным оценкам, были ликвидированы до 500 украинских неонацистов.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов