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Волонтер из Курской области рассказал об атаках ВСУ на подъездах к приграничью

ТАСС: Волонтер рассказал, что их преследовали дроны ВСУ под Курском
04 сентября 2024, 16:18
Фото: istockphoto/YakubovAlim

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Боевики ВСУ бьют при помощи беспилотников по волонтерам, которые приезжают на приграничные территории Курской области, чтобы эвакуировать мирных граждан. Об этом в беседе с ТАСС сообщил доброволец, что вывозит гражданских из опасной зоны.
«Мы пока доедем до приграничья, раз пять-шесть попадаем под дроны. В принципе, пока справляемся, пока доезжаем, пока довозим, и я надеюсь, так и будет. ВСУ без разницы - военнослужащие, мирные жители. У них, наверное, задача просто как-то закошмарить наших людей, но мы русские, нас тяжело запугать», — поделился собеседник с журналистами.
По его словам, они спасали жителя Рыльска, примерно 1936 года рождения. Пенсионер исполнял гимн десантников и просил быстрее избавиться от украинских неонацистов. Дедушку доставили к медикам, но он умер.



«…я надеюсь, что и за этого дедушку, и за всех других мирных жителей, которые пострадали, наши военнослужащие дадут хороший отпор», — резюмировал доброволец.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа.

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#мир
#россия
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#всу
#волонтеры
#новости
#дрон
При освобождении Пречистовки российскими силами ВСУ спасались хаотичным бегством
МО РФ: ВСУ при освобождении Россией Пречистовки спасались бегством
04 сентября 2024, 16:17

ВСУ спасались хаотичным бегством, когда армия России освобождала Пречистовку в ДНР. Кадры публикует Минобороны РФ.
«При освобождении населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Массовое бегство украинских военных зафиксировали бойцы подразделения БПЛА 40-й отдельной бригады морпехов. Уточняется, что боевики ВСУ ушли в сторону Золотая Нива-Шахтерское.

Напомним, 4 сентября стало известно, что под контроль Вооруженных сил РФ перешли населенные пункты Карловка и Пречистовка в ДНР.

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В Германии признали неудобную правду о положении ВСУ в ДНР
Аналитик Ланге: ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ
04 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/alzay

Бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге заявил, что для Вооруженных сил Украины ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой. Свое мнение он высказал в комментарии изданию Newsweek.
По его словам, многие подразделения в районе Покровска сталкиваются с проблемой удержания линии фронта или вынуждены отступать, так как укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов.

Он отметил, что такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Киевским властям необходимо провести еще более масштабную мобилизацию, которая будет превосходить «очень непопулярные недавние шаги по призыву тысяч мужчин».

До этого сообщалось, что на территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Съели заживо»: на Западе заявили о «конвульсиях» Украины
Полковник Уилкерсон: боевики ВСУ потерпели крах на фронте
04 сентября 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Оборону боевиков ВСУ полностью разбили на главном фронте в зоне боевых действий, заявил в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать», — сказал аналитик.
По его словам, киевский режим лишился солдат и ресурсов, поэтому он не сможет совершить что-то наподобие нападения под Курском, даже если бы захотел попытаться.

«Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы», — заключил Уилкерсон.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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#всу
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Появилась информация о наемниках из Новой Зеландии, которые воюют под Курском
Spinoff: наемники из Новой Зеландии воюют на территории Курской области
04 сентября 2024, 15:16

Фото: istockphoto/breakermaximus

На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Соответствующая информация следует из материала, опубликованного новозеландским порталом Spinoff, пишет РИА Новости.
Отмечается, что одним из наемников, проникшим на территорию Курской области, был новозеландец Ордан О'Брайен.

Портал сообщает, что О'Брайен является новозеландским солдатом в ВСУ и сейчас находится на грани опасности, поскольку Курск располагается на территории России.

Точное количество новозеландцев-наемников на Украине в настоящее время неизвестно, однако в 2023 году предполагалось, что их число составляло от 15 до 25 человек.

Ранее депутат ГД Сергей Колунов заявил, что обратится в Конституционный суд с предложением отменить мораторий на смертную казнь для наемников. Сейчас наказание за наемничество составляет от 7 до 15 лет лишения свободы. По его мнению, это слишком гуманно.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.

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ТАСС: в нацформированиях киевского режима воюют более 300 боевиков из СНГ
Глава АТЦ Сысоев: в нацформированиях Киева воюют более 300 боевиков из СНГ
04 сентября 2024, 13:00

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Более трехсот боевиков из СНГ воюет в составе нацформирований киевского режима. Об этом сообщил в рамках совместной конференции СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте по противодействию экстремизму и терроризму глава Антитеррористического центра Евгений Сысоев.
«В составе проукраинских националистических формирований выявлено свыше 300 боевиков из стран Содружества, которые, как и выехавшие в Палестину, впоследствии смогут применить полученный боевой опыт для дестабилизации обстановки в своих странах», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#снг
#новости
#терроризм
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«Разбросаны груды тел»: В США оценили удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве
NYT: удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для Украины
04 сентября 2024, 12:47

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для Украины. Об этом пишет The New York Times.
«Прилет по военному институту в Полтаве стал деморализующим ударом для Украины, поскольку ее войска отступают от непрекращающихся российских наступлений вдоль главного фронта войны на Донбассе», — говорится в статье.

По данным издания, волонтеры, которые принимали участие в спасательной операции, рассказали, что стали свидетелями «ужасных сцен», от которых пребывают в шоковом состоянии. По их словам, по всей территории учебного центра были разбросаны «груды тел».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 сентября армия России нанесла мощный удар по по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В министерстве отметили, что там иностранные инструкторы обучали специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, собранных со всех подразделений ВСУ.

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#всу
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Военэскперт Коротченко раскрыл реальные цели ВСУ на Кинбурнской косе
Военэскперт Коротченко: боевики ВСУ хотят создать плацдарм на Кинбурнской косе
04 сентября 2024, 12:32

Фото: istockphoto/Liukov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине готовят десант ВСУ для форсирования Днепра. Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно пытаются высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины постоянно пытаются перенести террористическую активность на территорию новых регионов Российской Федерации.

«Высадка диверсионно-разведывательных групп — это тактика, которая активно и широко применяется. Российские военные в зоне проведения специальной военной операции осуществляют мониторинг соответствующей активности со стороны противника и предпринимают меры по уничтожению всех высадившихся средств», — рассказал военный эксперт.

По его словам, боевые действия продолжаются ежедневно, и ситуация остается динамичной. Он отметил, что сейчас противнику не удается успешно реализовать свои планы на Кинбурнской косе в Херсонской области.

Эксперт ещё раз подчеркнул, что основная цель Вооруженных сил Украины заключается в том, чтобы максимально перенести активность боевых действий на территории новых субъектов России.

«Мы исходим из того, что российские военные знают о таких устремлениях противника и делают все, чтобы эти попытки были безуспешными», — подытожил он.

Напомним, что Кинбурнская коса — это песчаная коса, протянувшаяся более чем на 40 километров между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Черного моря, находящаяся на юге Херсонской области.

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#всу
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ВС РФ ударили по предприятиям ОПК во Львове этим оружием
Минобороны: ВС РФ ударили «Кинжалами» по предприятиям ОПК во Львове
04 сентября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

Российские войска ударили по предприятиям ОПК Украины, находящимся во Львове, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве упомянули высокоточные вооружения и дроны.
«…Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал», — уточнили в Минобороны.
Там добавили, что на пораженных ударами предприятиях производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетных вооружений боевиков ВСУ.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили российские военные.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин обратился к нации, указав на то, что киевский режим осуществляет геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.

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На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры пяти областей

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#вс рф
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На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры пяти областей
Минэнерго Украины заявило про повреждение энергоинфраструктуры пяти областей
04 сентября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

В пяти украинских областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, заявило в Telegram Минэнерго Украины.
«[ВС России] атаковали энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях», — сказано в сообщении министерства.
Там указали на сложную ситуацию в энергосистеме из-за последствий удара 26 августа.

Ранее на большей части украинской республики были введены экстренные отключения электроэнергии. Подачу электричества прекратили в ряде областей, а также в Киеве.

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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#война
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