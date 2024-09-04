Волонтер из Курской области рассказал об атаках ВСУ на подъездах к приграничью

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Боевики ВСУ бьют при помощи беспилотников по волонтерам, которые приезжают на приграничные территории Курской области, чтобы эвакуировать мирных граждан. Об этом в беседе с ТАСС сообщил доброволец, что вывозит гражданских из опасной зоны.
«Мы пока доедем до приграничья, раз пять-шесть попадаем под дроны. В принципе, пока справляемся, пока доезжаем, пока довозим, и я надеюсь, так и будет. ВСУ без разницы - военнослужащие, мирные жители. У них, наверное, задача просто как-то закошмарить наших людей, но мы русские, нас тяжело запугать», — поделился собеседник с журналистами.По его словам, они спасали жителя Рыльска, примерно 1936 года рождения. Пенсионер исполнял гимн десантников и просил быстрее избавиться от украинских неонацистов. Дедушку доставили к медикам, но он умер.
«…я надеюсь, что и за этого дедушку, и за всех других мирных жителей, которые пострадали, наши военнослужащие дадут хороший отпор», — резюмировал доброволец.Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа.
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Никита Кротов