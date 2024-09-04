В Курской области нашли более 500 человек, числившихся пропавшими без вести

Фото: Telegram-канал А. Смирнова
В Курской области нашли уже 500 человек, числившихся пропавшими без вести после эвакуации из-за нападения ВСУ на регион. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.
«Благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, Правительства Курской области и силовиков найдено уже более 500 человек. Выражаю огромную благодарность всем волонтёрам за самоотверженную работу», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что местные власти и далее продолжат оказывать всю необходимую поддержку.
Врио губернатора посетил Курское региональное отделение Российского Красного Креста. Там оказывают гуманитарную помощь курянам, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Однако, по словам Смирнова, на сегодняшний день не хватает помещений для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся. Он уже поручил региональному правительству подобрать дополнительные помещения.
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Элина Позднякова