Спецназ «Ахмат» перебросили на Харьковское направление

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Военные спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.
Командир рассказал, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения. Они уже приступили к выполнению поставленных задач.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы уже адаптировались. Тут основная задача бывает сняться с того участка, где ты находишься. Перебросить подразделения. Зайти на те позиции, которые ты должен под себя уже забрать. Развернуть сеть связи. Все это уже сделано», — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Российские десантники взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова