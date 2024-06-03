ВСУ обзавелись уникальным оружием

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Стокгольм анонсировал новые военные поставки Украине, включая два самолета дальнего радиолокационного наблюдения. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в этот пакет войдут 2 самолета ДРЛО ASC890, бронетранспортеры PBV 302, ракеты средней дальности Jaktrobot Rb99, а также неназванные виды бронетехники и артиллерийские боеприпасы.
По данным агентства, самолеты ДРЛО не могут наносить удары. Они используются для разведки и служат дополнением для боевой авиации в воздухе, а также противовоздушной и противоракетной обороны на земле. Отмечается, что они станут приоритетными целями для российских военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным агентства, самолеты ДРЛО не могут наносить удары. Они используются для разведки и служат дополнением для боевой авиации в воздухе, а также противовоздушной и противоракетной обороны на земле. Отмечается, что они станут приоритетными целями для российских военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Удары западным оружием по России не повлияют на исход СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова