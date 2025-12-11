На Украине потребовали участие конгресса США в мирном плане

11 декабря 2025, 02:06

Шмыгаль назвал гарантии безопасности для Украины

Фото: istockphoto / al_la

Прочное соглашение, одобренное конгрессом Соединенных Штатов, станет важным элементом гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, чьи слова цитирует РИА Новости.





Глава ведомства выступил на Аспенском форуме по безопасности и ответил на вопрос о том, каким образом киевский режим видит режим прекращения огня. По его словам, одним из пунктов будущих гарантий является членство в Европейском союзе и сильная украинская армия.



«Соглашения с Соединенными Штатами и с Европейским союзом, но не Будапештский меморандум, а абсолютно четкое, прочное соглашение, одобренное конгрессом США, также является важной частью гарантий безопасности для Украины», — заявил Шмыгаль.