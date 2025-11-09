Достижения.рф

Власти Украины эвакуируют детей из приграничной с РФ области

Власти Украины эвакуируют малолетних из Днепропетровской области
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинские власти решили провести эвакуацию несовершеннолетних из ряда населённых пунктов Днепропетровской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Министерство развития территорий Украины.



В ведомстве отмечают, что мера будет обязательной и должна осуществляться вместе с родителями или законными представителями.

При этом конкретный список населённых пунктов, занятых Вооружёнными силами Украины, из которых планируется эвакуировать людей, пока не опубликовали.

5 ноября сообщалось, что Украине предрекли эвакуацию зимой. Эксперт Александр Харченко не исключил такого сценария при отключении ТЭЦ на три дня.

Никита Кротов

