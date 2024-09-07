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На Украине появились летающие автоматы Калашникова

Bild: боевики ВСУ стали применять БПЛА с Калашниковыми
07 сентября 2024, 13:37
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Летающие автоматы Калашникова впервые применили боевики ВСУ, сообщают обозреватели немецкого издания Bild. Журналисты отметили, что поставили разработку инженеры Украины Wild Hornets. Стрелковое оружие установлено на летающей платформе с четырьмя винтами. По информации журналистов, первый раз ее практическое применение осуществили в середине августа.


По словам военного аналитика Юлиана Репке, самое сложное в данной разработке — стабилизация Калашникова при стрельбе, чтобы беспилотник не отклонялся при отдаче, поскольку это дает большой разброс. Пока непонятно, наладят ли серийное производство данного вооружения.

К слову, главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что производство дронов является для Украины приоритетным направлением.

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