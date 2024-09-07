На Украине появились летающие автоматы Калашникова

Летающие автоматы Калашникова впервые применили боевики ВСУ, сообщают обозреватели немецкого издания Bild. Журналисты отметили, что поставили разработку инженеры Украины Wild Hornets. Стрелковое оружие установлено на летающей платформе с четырьмя винтами. По информации журналистов, первый раз ее практическое применение осуществили в середине августа.