Пленный боевик ВСУ рассказал о том, что «Ахмат» разбил две группы Украины

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Бойцы «Ахмата» ликвидировали десять украинских неонацистов, участвовавших в пленении российских военных, а также гражданских под Курском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военнопленного боевика ВСУ Виталия Панченко.
«14 августа вечером нам сказали, что надо зайти на ферму 15 [августа] утром, посмотреть здания, посмотреть, чтобы никого не было. Мы поехали теми же двумя группами. Только спешились, только зашли на территорию фермы, там стали обстреливать со всех сторон. Двое сразу погибли, четверо выдвинулись на подкрепление, но не дошли до нас. <...> Было две группы по шесть человек, получается, 12 человек. Погибли десять человек, и вдвоем мы остались живыми, но ранеными. Мы сдались в плен», — пояснил украинский боевик.В середине августа глава ЧР Рамзан Кадыров опубликовал кадры с допросом украинских военнослужащих. Панченко был одним из тех, что насильно помещал людей в грузовики, нанося удары прикладом. Выйти на украинцев помогли записи с экшн-камер, от которых боевики не избавились. Видео шокировало в том числе и западных военных экспертов.
Читайте также:
Нардеп Украины: Российские дроны долетели до Киева и атаковали Верховную раду
«Закрой рот»: Пленный ВСУ рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
В Киеве прозвучали две серии взрывов на фоне воздушной тревоги
Никита Кротов