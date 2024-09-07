ВС РФ освободили еще один населенный пункт от ВСУ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские войска освободили Калиново Донецкой народной республики от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ.
Как стало известно ранее, ВС РФ подошли к Угледару, о чем проинформировал глава ДНР Денис Пушилин. Чиновник уточнил, что город «уже виден невооруженным глазом».
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Противник атакует приграничные территории страны. Одну такую попытку боевики ВСУ предприняли в начале августа, напав на Курскую область.
Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что вторжение в российский регион осуществлялось для отвлечения ВС РФ с Донбасса, однако такой ход не сработал.
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Российская спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Противник атакует приграничные территории страны. Одну такую попытку боевики ВСУ предприняли в начале августа, напав на Курскую область.
Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что вторжение в российский регион осуществлялось для отвлечения ВС РФ с Донбасса, однако такой ход не сработал.
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Никита Кротов