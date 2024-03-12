Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине появился некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

На Украине появился некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

12 марта 2024, 07:36
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В сети появился некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове с фото, на котором украинский военный стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, соответствующий пост появился в Instagram*. Там говорится о том, что Васильков погиб во время выполнения боевого задания. Также с ним погибли и его сослуживцы, которые охраняли небо над Украиной.

К некрологу также было прикреплено фото, на котором погибший стоял на фоне пусковой установки c характерными для Patriot контейнерами с зенитными ракетами.


Напомним, 9 марта «Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР. На следующий день военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж, обслуживающий пораженный в районе Покровска (ДНР) зенитно-ракетный комплекс Patriot, вероятнее всего, был полностью уничтожен.

Читайте также:

В Германии разозлились из-за уничтожения Patriot на Украине

В Госдуме допустили гибель военнослужащих США при уничтожении ЗРК Patriot в ДНР

Более 30 офицеров НАТО уничтожены с комплексом Patriot в ДНР


*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
#сша
#соцсети
#погибший
#комплекс
#фото
#гибель
#пост
#небо
#instagram
#нато
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минувшей ночью российская ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
Минобороны РФ: минувшей ночью ПВО пресекла атаку 25 БПЛА по объектам в России
12 марта 2024, 07:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью на территории России сбито или перехвачено 25 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 БПЛА по объектам в России», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что два вражеских беспилотника сбили в Московской области, при этом в Ленинградской – один. Еще семь дронов сбито или перехвачено в Белгородской области, в Курской – 11, по одному в Брянской и Тульской областях и два БПЛА – в Орловской области.

Также ранее стало известно, что утром 12 марта беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне Нижегородской области, после чего возник пожар, для его локализации задействованы все силы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Читайте также:

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Раменским городским округом

В Орле в результате удара БПЛА по нефтебазе загорелся топливный резервуар

Белгородская область объявила о ракетной опасности
#бпла
#минобороны рф
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве возмутились потерей HIMARS в результате российского удара
Украинский политик Лапин возмутился подрывом РСЗО HIMARS российскими военными
11 марта 2024, 23:03

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли одну реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за того, что украинские системы радиоэлектронной борьбы не смогли обнаружить российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), заявил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
Лапин отметил, что боевая машина находилась на этой позиции в течение получаса, что давало российским силам возможность ее уничтожить. Он был возмущен ситуацией и подчеркнул, что это серьезный вопрос.

Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. (...) Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», – заявил он.

Запись уничтожения HIMARS, сделанная американскими военными, была обнародована 5 марта. Как отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель», это видео – одно из первых стопроцентных визуальных подтверждений полного уничтожения подобной ракетной установки с момента начала СВО.

Читайте также:

Опубликовано первое с начала СВО видео уничтожения американской РСЗО HIMARS

Появилось фото третьего подбитого танка Abrams в зоне СВО

«В себя поверили»: Боец ВС РФ рассказал, как легко подбил танк Abrams
#украина
#киев
#всу
#вс рф
#россия
#сво
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: Российские военные захватили в Авдеевке немецкий танк Leopard 2A6
11 марта 2024, 22:24

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российская армия смогла захватить ценный трофей — высокотехнологичный танк Leopard 2A6. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
Всего Германия поставила на Украину 18 танков Leopard 2A6. Немецкие журналисты подтвердили подлинность новости о захвате боевой машины и уточнили геолокацию, где это произошло — на севере Авдеевки.

За несколько дней российские вооруженные силы смогли уничтожить три американских танка Abrams, шведскую САУ Archer и реактивную систему залпового огня HIMARS. Теперь к числу уничтоженной техники добавился и суперсовременный танк Leopard 2A6. Как уточнили в Bild, артиллерийский снаряд повредил топливный бак машины.

Читайте также:

Владимир Зеленский анонсировал строительство трёх оборонительных линий на Украине

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение четвертого танка Abrams под Авдеевкой

Forbes: Экипаж пораженного под Покровском ЗРК Patriot, скорее всего, уничтожен
#всу
#украина
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники ССО Украины ликвидированы ракетным ударом в Одесской области
11 марта 2024, 20:16

Фото: iStock/RamonCast

В результате ракетного удара в Одесской области были поражены операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылалась на силовые структуры.
Отмечается, что удар был нанесён в ночь на понедельник. Им были поражены военные ССО из военной части А1594. Также под ударов оказались операторы безэкипажных катеров.

Ранее издание The Washington Post писало, что увеличение применения планирующих авиабомб позволило российским войскам успешно уничтожать оборонительные позиции украинской армии. Командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин утверждает, что эти бомбы способны стереть с лица земли любую позицию.

Читайте также:

Более 30 офицеров НАТО уничтожены с комплексом Patriot в ДНР

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение четвертого танка Abrams под Авдеевкой

В Херсонской области артиллеристы ВС РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ
#украина
#россия
#одесса
#ракетный удар
#военные
#вс рф
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЛЭП получили повреждения после взрывов в Днепропетровской области
11 марта 2024, 20:03

Фото: iStock/TebNad

Линии электропередач (ЛЭП) получили повреждения в результате взрывов в Днепропетровской области Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.
Он уточнил, что повреждения были обнаружены после серии взрывов в Никопольском районе области.

Данные официального ресурса по оповещению населения гласят, что украинские власти за эти сутки как минимум четыре раза объявляли воздушную тревогу в Днепропетровской области.

Также появилась информация, что в районе 19:55 по московскому времени воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Такие данные указаны на онлайн-карте министерства цифровой информации.

Читайте также:

Украинские врачи не верят официальным данным Киева о потерях

Бойцы ВСУ боятся жителей Купянска, которые ждут прихода ВС РФ

В Херсонской области артиллеристы ВС РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ
#спецоперация
#взрывы
#лэп
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Картаполов: Появившийся в интернете приказ о мобилизации является фейком
11 марта 2024, 18:49

Фото: iStock/Arkadiusz Warguła

Сегодня, 11 марта, в соцсетях и мессенджерах распространился указ о мобилизации, предположительно подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
В бумаге якобы говорится, что мужскую часть населения неизбежно ожидает мобилизация в июне текущего года. Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов назвал распространяемый фейк «бредом».

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — подчеркнул Картаполов.
Он сказал, что никаких масштабных призывов на военную службу не планируется, документ, который распространяют в интернете, является фейком и не соответствует действительности. Андрей Картаполов призвал пользоваться информацией только из проверенных источников.

Читайте также:

В Госдуме рассказали, как распознать фейк

Песков опроверг фейк CNN о новой мобилизации в России

В Белгороде распространяется фейк о минировании города
#мобилизация
#россия
#фейки
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине планируют привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
Депутат Гончаренко: Киев хочет привязать отсрочку от мобилизации к зарплате
11 марта 2024, 18:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Правительство Украины намерено привязать отсрочку от мобилизации к уровню зарплаты или сумме уплаченных налогов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Ранее, в начале марта, премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над новой системой отсрочки от призыва на военную службу военнообязанных сотрудников предприятий. Он отмечал, что в первую очередь гарантированную бронь должны получить работники критической инфраструктуры.

Гончаренко отметил, что сейчас в кабмине рассматривают возможность привязки брони от мобилизации к уровню зарплаты. Так, возможность для бронирования получают те граждане, которые зарабатывают более 35 тысяч гривен (порядка 915 долларов) и те, кто уплачивает единый социальный налог в размере свыше 7,7 тысяч гривен (201 доллар).

Кроме того, отсрочку хотят давать чиновникам категории А, работникам предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков товаров для ВСУ, сотрудникам полиции, работникам топливно-энергетического комплекса, операторам связи.

Как уточнил Гончаренко, подобное предложение уже выносилось на обсуждение месяц назад. Однако тогда оно не дошло до реализации из-за критики нормы о плате от 35 тысяч гривен. Депутат назвал такой подход социальным дарвинизмом, по логике которого чиновники и богатые люди не должны рисковать своей жизнью.

По данным из открытых источников, средняя зарплата на Украине в прошлом году составляла порядка 13,5 тысяч гривен.

Читайте также:

«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине

Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны

Мобилизация на Украине вызовет массовые недовольства среди населения
#мобилизация
#украина
#сво
#зарплата
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крынках еще могут находиться 20-30 боевиков ВСУ
Сальдо: В Крынках могут находиться 20-30 боевиков ВСУ
11 марта 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Крынках ещё могут находиться разрозненные группы ВСУ, всего насчитывается от 20 до 30 человек.
Сальдо рассказал, что за минувшие сутки бойцы группировки войск «Днепр» наносили артиллерийские удары по ВСУ на правом берегу Днепра. Также для этих целей были задействованы беспилотники.

«Армейская, штурмовая и оперативно-тактическая авиация наносили ракетно-бомбовые удары по позициям врага как на правобережье, так и на части территории села Крынки. На части территории населённого пункта могут находиться разрозненные группы противника общей численностью 20 — 30 боевиков», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что российские военные подорвали вражеский буксир, который противник вывел в русло Днепра предположительно из реки Кошевой.

Также Сальдо подчеркнул, что армия России готова к любым провокациям ВСУ в рамках так называемого «наступления в Чёрном море».

В конце февраля губернатор Херсонской области сообщал, что населенный пункт Крынки и территория вокруг него полностью зачищены от ВСУ.

Читайте также:

Шойгу заявил о зачистке села Крынки в Херсонской области

Сальдо: В районе села Крынки ВСУ попали в «огненный ад»

Сальдо: ВС РФ контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться
#губернатор
#реки
#военные
#армия
#море
#авиация
#telegram
#армия россии
#всу
#вс рф
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский анонсировал строительство трёх оборонительных линий на Украине
Зеленский: на Украине началось строительство трёх линий обороны длиной 2000 км
11 марта 2024, 17:48

Фото: iStock/zabelin

На Украине приступили к строительству трёх линий фортификационных сооружений общей протяжённостью две тысячи километров. Об этом в своём Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что это крайне важное и масштабное сооружений. Защита будет сооружена в три полосы и составит две тысячи километров в длину.

Ранее, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти государства выделили более 525 миллионов долларов на строительство фортификационных сооружений.

Вместе с тем, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила, что выделенных на строительство денег катастрофически не хватает.

Читайте также:

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение четвертого танка Abrams под Авдеевкой

Украинские врачи не верят официальным данным Киева о потерях

Элитные подразделения ВСУ готовятся к свержению Зеленского
#владимир зеленский
#всу
#сво
#оборона
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф