На Украине появился некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot

Фото: iStock/Mariia Kokorina
В сети появился некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове с фото, на котором украинский военный стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, соответствующий пост появился в Instagram*. Там говорится о том, что Васильков погиб во время выполнения боевого задания. Также с ним погибли и его сослуживцы, которые охраняли небо над Украиной.
К некрологу также было прикреплено фото, на котором погибший стоял на фоне пусковой установки c характерными для Patriot контейнерами с зенитными ракетами.
Напомним, 9 марта «Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР. На следующий день военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж, обслуживающий пораженный в районе Покровска (ДНР) зенитно-ракетный комплекс Patriot, вероятнее всего, был полностью уничтожен.
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К некрологу также было прикреплено фото, на котором погибший стоял на фоне пусковой установки c характерными для Patriot контейнерами с зенитными ракетами.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Элина Позднякова