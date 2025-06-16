На Украине появился «военный Трамп», пишут СМИ
В командовании ВСУ появился «военный Трамп»
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, чей позывной «Мадяр», является «военным Трампом». Об этом пишут украинские СМИ.
«А «Мадяр» — такой себе «военный Трамп», выходец из бизнеса», — сказано в материале.Отмечается, что у Бровди меньший опыт, нежели у его предшественника Вадима Сухаревского. Киевский режим пытается бить по российским территориям, используя дроны. Сообщалось, что в Татарстане в результате атаки со стороны Украины пострадали 16 человек, включая троих детей.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года. Власти подчеркивали, что удары наносятся по объектам украинского военно-промышленного комплекса.