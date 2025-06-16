СВР РФ заявила о подготовке Киевом и Лондоном провокации в Балтийском море
СВР: Киев и Лондон готовят инсценировку атаки РФ в Балтийском море
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о подготовке Украиной совместно с Великобританией провокаций в акватории Балтийского моря.
По данным СВР, планируется инсценировка российской торпедной атаки на корабль ВМС США с использованием торпед советского/российского производства.
«Еще один украинско-британский сценарий заключается в том, чтобы совместно с подельниками из североевропейских стран как бы случайно выловить в Балтийском море якорные мины российского производства, якобы поставленные для диверсий на международном морском пути» — говорится в публикации.Предполагается, что часть торпед взорвется на безопасном расстоянии, а одна не сработает и будет представлена как доказательство «злонамеренной активности» России.