NYT: У Киева заканчиваются британские и американские дальнобойные ракеты

Фото: istockphoto/vadimrysev
ВСУ излишне полагались на помощь западных союзников, вместо того, чтобы прилагать собственные усилия. Однако сейчас запасы ATACMS и Storm Shadow на исходе, а ситуацию они не изменили.
Запасы британских и американских дальнобойных ракет подходят к концу, пишет газета The New York Times. После многочисленных запусков, последовавших после получения разрешения бить по российской территории, ВСУ заметно ограничили их применение.
Применение западных ракет имело лишь ограниченное влияние и не изменило общую траекторию хода боевых действий, пишут авторы публикации со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников НАТО. Не произошло также и эскалации: Россия в ответ лишь один раз использовала новейшую ракету «Орешник».
Западные аналитики считают, что Москва старается избежать обострения в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа. В любом случае, «панацеей» применение западных дальнобойных ракет для Украины не стало, заключают авторы материала.
Читайте также:
В Госдуме раскрыли, когда будет снова применен «Орешник»
«Удар по Банковой»: в Госдуме рассказали, о чем просят украинцы
Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow
Применение западных ракет имело лишь ограниченное влияние и не изменило общую траекторию хода боевых действий, пишут авторы публикации со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников НАТО. Не произошло также и эскалации: Россия в ответ лишь один раз использовала новейшую ракету «Орешник».
Западные аналитики считают, что Москва старается избежать обострения в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа. В любом случае, «панацеей» применение западных дальнобойных ракет для Украины не стало, заключают авторы материала.
Читайте также:
В Госдуме раскрыли, когда будет снова применен «Орешник»
«Удар по Банковой»: в Госдуме рассказали, о чем просят украинцы
Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow
Александр Бойцов