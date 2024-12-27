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NYT: У Киева заканчиваются британские и американские дальнобойные ракеты

Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

ВСУ излишне полагались на помощь западных союзников, вместо того, чтобы прилагать собственные усилия. Однако сейчас запасы ATACMS и Storm Shadow на исходе, а ситуацию они не изменили.
Запасы британских и американских дальнобойных ракет подходят к концу, пишет газета The New York Times. После многочисленных запусков, последовавших после получения разрешения бить по российской территории, ВСУ заметно ограничили их применение.

Применение западных ракет имело лишь ограниченное влияние и не изменило общую траекторию хода боевых действий, пишут авторы публикации со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников НАТО. Не произошло также и эскалации: Россия в ответ лишь один раз использовала новейшую ракету «Орешник».



Западные аналитики считают, что Москва старается избежать обострения в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа. В любом случае, «панацеей» применение западных дальнобойных ракет для Украины не стало, заключают авторы материала.

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Депутат Колесник: новый удар «Орешником» должен быть неожиданным для Украины
27 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новый удар ракетным комплексом «Орешник» может произойти в любое время, так как он должен быть неожиданным для Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Самый нокаутирующий удар — не самый сильный, а неожиданный. Может, через минуту, может, через день, может, через десять дней, но в нужный момент и по нужным целям. Естественно, в случае нанесения по России дальнобойных ударов. Мы еще, кстати, за Казань не рассчитались», — пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Колесник также подчеркнул, что на Украине остается достаточное количество целей, по которым можно ударить «Орешником». Потому последнее слово, добавил он, остается за Россией.

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Депутат Шеремет: с Украины поступают просьбы ударить по Банковой улице Киева
27 декабря 2024, 15:55

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

С территории Украины поступают сигналы с просьбами местного населения ударить по Банковой улице Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, именно в этом месте располагается большинство руководителей киевского режима.
«С территории Украины постоянно поступают сигналы от угнетаемого режимом Зеленского народа с просьбой ударить по Банковой улице, где наибольшая концентрация продавшихся Западу кровопийц. Видимо, считая, что это будет наиболее гуманный способ возмездия для предателей, принесших много горя украинскому и российскому народам», — пояснил Шеремет в беседе NEWS.ru.
Парламентарий также добавил, что решение о применении ракетного комплекса «Орешник» могут принимать только президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. И это решение, подчеркнул он, будет принято в наиболее удобное для страны время.

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На Украине призвали готовить к войне подростков
27 декабря 2024, 15:42

Фото: istockphoto/Olena_Z

Молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем. Об этом заявил лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.
Его слова приводит украинский телеграм-канал «Политика Страны».

«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — заявил офицер националистов.

Он также призвал готовить украинских подростков к «затяжной и жестокой войне». По словам Ябчанки, Украина исчезнет, если её граждане откажутся воевать. Он считает, что каждый гражданин страны постоянно должен держать в голове мысль о тотальной мобилизации.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что Соединённым Штатам следовало бы поддержать отправку на фронт сотрудников СБУ вместо мобилизации 18-летних украинцев.

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Врач назвал поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца СВО
Врача в спасенном из окружения ВСУ бойце с позывным Кузбасс поразила обувь
27 декабря 2024, 15:28

Фото: iStock/sergeyryzhov

Врач с позывным Батя, который осматривал военного с позывным Кузбасс, который прошёл восемь километров за десять часов и выбрался из окружающего ВСУ в Курской области, рассказал о поразившей его в бойце детали. Об этом сообщает RT.
Медика поразило, что боец, прошедший такой длинный путь, был в тонких резиновых сапогах. После он предоставил Кузбассу зимние сапоги с тёплыми чулками.

Военный, которому удалось выбраться из окружения, рассказал, что медики быстро привели его в чувство. В настоящее время он проходит лечение. Он восстановится полностью, однако пока его ноги малочувствительны.

Кузбасс подчеркнул, что чувствует себя уже намного лучше и считает своё спасение чудом.

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Киев ведет кампанию психологического террора против сотрудников Запорожской АЭС
Постпред Ульянов: Киев через соцсети терроризирует сотрудников ЗАЭС
27 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Киев продолжает осуществлять кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через социальные сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы в адрес работников станции, что создает напряженную атмосферу среди персонала.

Ситуация обострилась после террористического акта, произошедшего 4 октября, когда был подорван автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. В результате взрыва он получил серьезные травмы и скончался. Этот инцидент подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются сотрудники ЗАЭС в текущих условиях.

«Украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними. 4 октября Украина совершила террористический акт, подорвав автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Андрея Короткого. От полученных травм он скончался. Так что ситуация остается непростой», — отметил Ульянов.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе по количеству блоков и установленной мощности, состоящая из шести энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый.

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#всу
#заэс
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Путин сообщил, что получает информацию о ситуации на фронте «днём и ночью»
27 декабря 2024, 15:04

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Глава государства сообщил, что не будет вдаваться в детали о происходящем на каждом участке фронта. Однако подчеркнул, что ежедневно днём и ночью интересуется происходящим.

Также Путин отметил, что поинтересовался у командиров, как военные преодолевают водные преграды. Ему ответили, что вброд, в связи с чем глава государства подчеркнул, что прямо сейчас военные «идут по грудь в воде и автоматы несут сверху». Они защищают Россию.

Президент подчеркнул, что военные где-то используют технические средства, а где-то могут обходиться без них.

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#всу
#минобороны
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В зоне СВО погиб комбат с позывным «Сатурн»
27 декабря 2024, 14:51

Фото: iStock/nga

В зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. Помнить и мстить за тебя», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли при выполнении боевых задач в зоне проведения российской спецоперации.

Ранее стало известно, что боец ВС РФ из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ в Курской области при выполнении боевого задания, однако смог выбраться живым, благодаря смекалке и огромному желанию жить.

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В Подмосковье школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей
В Балашихе школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей
27 декабря 2024, 14:16

Фото: iStock/hxdbzxy

В подмосковной Балашихе ученицы 9 класса школы №1 приняли участие в двухчасовом мастер-классе по изготовлению окопных свечей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мероприятие прошло в фонде «Защита» и стало инициативой самих школьниц, которые захотели сделать новогодний подарок для бойцов специальной военной операции.

После основных учебных занятий девятиклассницы отправились в фонд с двумя пересадками, чтобы своими руками создать полезные для солдат изделия. В школе подчеркнули, что девочки осознают важность своего участия.

Заместитель директора школы по воспитательной работе отметила, что планируется наладить процесс изготовления окопных свечей и маскировочных сетей непосредственно в стенах учебного заведения.

«У нас есть мечта установить станок для плетения маскировочных сетей и организовать производство свечей прямо в школе. Мы хотим, чтобы это стало нормой для наших учеников», — рассказала она.

В ближайших планах школы — создание волонтерских отрядов в каждом классе и составление графика мероприятий, направленных на помощь фронту.

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#всу
#ракеты
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Суд отправил под арест жителя Сахалина за сотрудничество с СБУ
27 декабря 2024, 14:11

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На Сахалине сотрудники регионального управления ФСБ задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Сахалинской области. Установлено, что мужчина установил контакт в Сети с представителем СБУ и выполнял задание кураторов по сбору стратегически важной информации и фотоматериалов о Вооруженных силах России. Для этого он направился в Белгородскую область.

Собранную информацию сахалинец передавал в СБУ с помощью мессенджеров. Следователи региона возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России — сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Сахалинец заключен под стражу. Следствие по делу продолжается.

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