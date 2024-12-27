ВСУ вынуждены отступать на границу Днепропетровской области

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ВСУ вынуждены отступать на последнюю линию обороны в Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий ДНР. Об этом заявил украинский военный с позывным «Мучной».
«Последняя линия перед Днепром. Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровки — Надеждинки (ДНР). Тем более придется еще отходить и из Нововасильевки», — написал «Мучной» в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что ВС РФ могут быстро установить контроль в Нововасильевке, так как село уже охвачено с двух сторон. Потеря этого населенного пункта, по словам «Мучного», позволит российским войскам быстро дойти до поселков Удачное и Котлино.
Кроме того, украинский военный отметил риск скорейшей утраты контроля над селом Ясенево, которое является логистическим узлом для ВСУ. По его словам, российские силы охватили Ясенево уже с двух сторон. Его потеря усложнит связь между подразделениями ВСУ на данном направлении, пояснил «Мучной».
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