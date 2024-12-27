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Армия Украины (ВСУ) выпустила по Курской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракету, проинформировало правительство региона в Teлеграм-канале.
В Курской области прошлой ночью бойцы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины и одну ракету.
В материале не разглашается иная информация о попытке атаки Вооружённых сил Украины. Согласно данным Минобороны, за ночь над регионом ВС РФ смогли сбить три беспилотника. Ещё под удар попали Белгородская, Тульская, Брянская и Астраханская области.
Ранее сообщалось, что Киев продолжает осуществлять кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через социальные сети. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы в адрес работников станции.
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«Благодарим наших защитников!» — отмечалось в сообщении.
В материале не разглашается иная информация о попытке атаки Вооружённых сил Украины. Согласно данным Минобороны, за ночь над регионом ВС РФ смогли сбить три беспилотника. Ещё под удар попали Белгородская, Тульская, Брянская и Астраханская области.
Ранее сообщалось, что Киев продолжает осуществлять кампанию психологического террора в отношении сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через социальные сети. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы в адрес работников станции.
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Ольга Енгалычева