«Все идет по плану»: в Раде оценили мобилизацию на Украине

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Мобилизация на Украине продвигается согласно намеченному плану, однако необходимо еще три месяца, чтобы военнослужащие смогли принять участие в боевых действиях. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады Украины по обороне Александр Завитневич, его слова приводит британская газета Financial Times.
По данным издания, Украина сильно ограничена в возможности проведения ротации подразделений ВСУ или отправке подкреплений. Сообщается, что украинская армия находится на ранних стадиях пополнения своих войск после новой волны мобилизации.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что ВСУ отправляют в окопы на линии фронта неопытных солдат. Уточнялось, что прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы. Тогда ожидались большие потери из-за нехватки опыта солдат. Помимо этого, при подготовке украинских военных часто пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.
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«По словам украинских официальных лиц, мобилизация идет по плану, однако пройдет еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут оказать влияние на поле боя», — заявил Завитневич.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что ВСУ отправляют в окопы на линии фронта неопытных солдат. Уточнялось, что прибывшие с учебного полигона новобранцы в его подразделении уже на следующий день отправились в окопы. Тогда ожидались большие потери из-за нехватки опыта солдат. Помимо этого, при подготовке украинских военных часто пренебрегают такими дисциплинами, как медицинская подготовка.
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Элина Позднякова