«Все идет по плану»: в Раде оценили мобилизацию на Украине

Мобилизация на Украине продвигается согласно намеченному плану, однако необходимо еще три месяца, чтобы военнослужащие смогли принять участие в боевых действиях. Такое заявление сделал глава комитета Верховной рады Украины по обороне Александр Завитневич, его слова приводит британская газета Financial Times.