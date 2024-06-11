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На Украине предложили отказаться от возвращения Крыма силой

Военный Нацгвардии Украины предложил отказаться от возвращения Крыма силой
11 июня 2024, 16:04
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Военнослужащий Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко предложил отказаться от силового возвращения Крыма.
Слова военнослужащего передает «Страна.ua». По его мнению, Крым — это слишком тяжелая история возвращения, потому что он был сдан политически, а не военным путем, как, например, Донбасс и Луганская область.

Он уверен, что после того, как в 2014 году Крым был сдан политическим путем, теперь его удастся вернуть только военным образом.



Незадолго до этого председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что конфликт на Украине переходит в новую фазу.

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Стало известно, когда Украина получит доходы от замороженных российских активов
Фон дер Ляйен: 1,5 млрд евро доходов от активов РФ будут направлены Киеву в июле
11 июня 2024, 16:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первые 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ будут доступны Украине уже в июле текущего года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего выступления на форуме по восстановлению Украины в Берлине.
«Около 1,5 миллиарда евро из доходов от активов РФ будут доступны в июле, 90% из этих средств будут направлены на оборону, 10% — на восстановление», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что в конце текущей недели на саммите «Большой семерки» ЕК обсудит вопрос, как сделать так, чтобы Украина могла быстрее в большем объеме использовать доходы от активов РФ.

Ранее президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден поддержали использование Киевом прибыли от российских активов.

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Одесские военкомы незаконно удерживают бригаду скорой помощи
11 июня 2024, 16:17

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Одессе у местного территориального центра комплектования 9 (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) разыгралась целая баталия между военкомами и медиками. Сотрудники ТЦК незаконно удерживают бригаду скорой помощи.
Как сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», военкомы не выпускают из здания врача и фельдшера. Это не понравилось другим экипажам станции скорой помощи. К месту событий приехало множество других бригад, машины включили сирены, стоит беспрерывный вой. На кадрах, размещённых в местных пабликах, можно увидеть стычки, доходящие до рукоприкладства.

Некоторые военные ВСУ наклеивают на свои микроавтобусы надпись «Не ТЦК». Иначе оставленная где-нибудь машина может оказаться с проколотыми колёсами или выбитыми стёклами. Так велика «любовь» украинцев к военкомам. Некоторые военнослужащие стараются не ходить по Киеву в форме, чтобы их не приняли за сотрудников ТЦК.

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ВС РФ взорвали самолет Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево
Минобороны опубликовало кадры уничтожения Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево
11 июня 2024, 15:17

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Армия России уничтожила украинский самолёт Су-25 точным ударом «Ланцета» на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Кадры публикуем Минобороны России в своём Telegram-канале.
«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Украинский самолёт Су-25 был уничтожен прямым попаданием. При этом уничтожение украинского самолета подтверждается кадрами объективного контроля.

В своей ежедневной сводке оборонное ведомство России также сообщало об уничтожении самолетов Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины на аэродромах базирования.

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Стало известно, отправит ли Германия своих инструкторов на Украину
Шольц: Германия не будет отправлять инструкторов для обучения ВСУ на Украину
11 июня 2024, 14:59

Фото: сайт Кремля

Германия не собирается отправлять своих инструкторов на Украину для обучения ВСУ. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку касательно подготовки (ВСУ — ред.) на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — сказал Шольц.
Таким образом Германия продолжит обучать военных ВСУ только на территории своей страны.

Ранее Шольц начал призывать страны-партнеры оказать поддержку Украине для усиления ее системы противовоздушной обороны. Он также объявил о планах ФРГ по передаче Украине новых комплексов ПВО, включая зенитные ракетные системы Patriot, IRIS-T, а также самоходные зенитные установки Gepard, артиллерийские боеприпасы.

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ВСУ испытывают дефицит снарядов и запасных стволов для артиллерии
The Daily Mail: ВСУ не хватает снарядов и запасных стволов для артиллерии
11 июня 2024, 14:34

Фото: iStock/YakubovAlim

ВСУ столкнулись с дефицитом снарядов и изношенностью переданного Западом оружия. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на украинских артиллеристов.
«ВСУ имеет самый разнообразный парк боевой техники в мире, что создает сложности для снабжения. Западная техника требует различных запчастей и топлива, а это, в свою очередь, осложняет логистику. Например, британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1 используют разные боеприпасы. Американские Abrams и немецкие Leopard 2 — тоже», — говорится в статье.

При этом уточняется, что исходя из этого ВСУ нуждаются в разных типах снарядов, что усложняет обеспечение войск.

Кроме того, западные танки не предназначены для использования при некоторых погодных условиях, например в дождь. Их двигатели выходят из строя из-за грязи, при этом советская техника работает более надежно.

Также ВСУ испытывают дефицит запчастей и специалистов для ремонта западной техники, что приводит к поломкам танков прямо во время боя.

Таким образом, западное вооружение на Украине оказалось неэффективным в конфликте с Россией. При этом поставка этого вооружения создаёт ВСУ дополнительные проблемы.

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Зеленский пообещал по максимуму восстановить энергообъекты до зимы
Зеленский: Украина по максимуму постарается восстановить до зимы энергообъекты
11 июня 2024, 14:21

Украина намерена восстановить все возможные энергообъекты до наступления зимы, сообщил президент Владимир Зеленский через Telegram-канал «Инсайдер UA».
Он отметил, что половина энергопроизводства страны разрушена, но существует план по строительству до 1 гигаватта мощностей газовой генерации в текущем году.

Зеленский также обратился к союзникам с просьбой о финансовой поддержке для восстановления энергосистемы Украины.

Ранее в стране прогнозировали регулярные отключения электроэнергии каждую зиму до 2027 года, подчеркивая, что для полного восстановления электроснабжения необходимо выполнение множества условий.

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Военэксперт прокомментировал заявление Москальковой о женщинах-заключенных на СВО
Военэксперт Литовкин: женщин-заключенных могут начать отправлять на СВО
11 июня 2024, 14:10

Фото: iStock/sebastianosecondi

В России женщины-заключенные стали проситься на спецоперацию. Об этом сообщила SHOT уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но пока ни одну из них в зону СВО не отправили.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что это вполне возможно.

«Почему нет? Если женщина имеет специальность, которая может пригодиться на фронте, например, она медик, телефонист, телеграфист, специалист по компьютерным специальностям», — сказал эксперт.

Однако, по словам военного обозревателя, должен идти строгий отбор.

«Надо посмотреть, отсидела ли она полсрока, как она себя вела, какие причины заключения. Я не думаю, что убийц будут допускать. Возможно, будут тех, кто совершил какие-то экономические преступления или допустил автомобильную аварию», — высказался собеседник.

По мнению Виктора Литовкина, этим вопросом должен заниматься суд.

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Шольц призвал союзников Германии поддержать усилия по укреплению ПВО Украины
11 июня 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывает страны-партнеры оказать поддержку Украине для усиления ее системы противовоздушной обороны, передают мировые СМИ.
«Я обращаюсь ко всем с нашим призывом: давайте поддержим украинскую инициативу по укреплению ПВО», — заявил канцлер в ходе международного форума по восстановлению Украины в Берлине.
Шольц также объявил о планах ФРГ по передаче Украине новых комплексов ПВО, включая зенитные ракетные системы Patriot, IRIS-T, а также самоходные зенитные установки Gepard, артиллерийские боеприпасы.

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ВС РФ освободили сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области
11 июня 2024, 13:24

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Армия России освободила от ВСУ сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, ВС РФ поразили украинские формирования в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР. За минувшие сутки потери в рядах ВСУ на данном направлении составили порядка 560 боевиков. Также украинские подразделения лишились нескольких единиц вооружения.

При этом российские бойцы взорвали сразу два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

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