На Украине предложили отказаться от возвращения Крыма силой

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Военнослужащий Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко предложил отказаться от силового возвращения Крыма.
Слова военнослужащего передает «Страна.ua». По его мнению, Крым — это слишком тяжелая история возвращения, потому что он был сдан политически, а не военным путем, как, например, Донбасс и Луганская область.
Он уверен, что после того, как в 2014 году Крым был сдан политическим путем, теперь его удастся вернуть только военным образом.
Незадолго до этого председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что конфликт на Украине переходит в новую фазу.
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Он уверен, что после того, как в 2014 году Крым был сдан политическим путем, теперь его удастся вернуть только военным образом.
Незадолго до этого председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что конфликт на Украине переходит в новую фазу.
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Алёна Самарева